W kościele parafialnym Niepokalanego Poczęcia NMP na krakowskich Azorach zgromadziła się franciszkańska rodzina zakonna, bliscy i przyjaciele zmarłego, jego penitenci, dawni studenci oraz przedstawiciele seminariów duchownych, w których przez wiele lat był wykładowcą o. Salezy Brzuszek. Telegram z kondolencjami przesłał abp Marek Jędraszewski. "Jestem głęboko przekonany, że dobre czyny o. Salezego zostaną trwale zapisane w księdze życia" - napisał metropolita krakowski.

Homilię wygłosił o. Norbert Cebula OFM, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie. Wspominał wykłady ojca Salezego, "trudne, ale ukazujące jego wiarę i wierność Kościołowi".

- Nasz profesor podczas egzaminów ustnych starał się naprowadzać na właściwy tok myślenia, podpowiadać właściwe słowa. Robił to w charakterystyczny dla siebie sposób. Na jednym z egzaminów, próbując naprowadzić jednego ze zdających braci na konkretną odpowiedź, zaczął: "Bóg w Trójcy je…?". Student z łatwością dopowiedział: jedyny! A ojciec Salezy, z uśmiechem: "Jest! Bóg jest! To jest najważniejsze i najpiękniejsze!" - opowiadał zakonnik. - Ojciec Salezy nie tylko tego uczył, ale dawał świadectwo przez swoje kapłańskie i zakonne życie - podkreślał.

Kaznodzieja wspominał, że dla ojca Salezego najważniejsza była odpowiedzialność za Kościół. - To było dla niego najważniejsze, aby ci, którzy przygotowują się do kapłaństwa, świadomie żyli Bogiem, rozumieli Go, studiowali, a potem dopiero przekazywali Go innym - wyjaśniał. - Taki był i takim go zapamiętamy. Ojciec Salezy żył w Kościele, żył Kościołem i dla Kościoła - mówił o. Cebula.

Po Mszy św. odbyły się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu Rakowickim. O. Brzuszek spoczął w grobowcu zakonnym franciszkanów.

Zmarły 20 kwietnia w wieku 88 lat o. Salezy Bogdan Brzuszek OFM był franciszkaninem z krakowskiej Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Do zakonu wstąpił 21 sierpnia 1950 r. w Pilicy; święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1958 r. w Krakowie z rąk bp. Herberta Bednorza. Specjalistyczne studia z teologii dogmatycznej na KUL uwieńczył pracą doktorską w roku 1970.

Był adiunktem na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), gdzie wykładał teologię systematyczną. Ponadto prowadził zajęcia w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy, w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie oraz w rodzimym WSD Franciszkanów w Krakowie-Bronowicach. Był członkiem Towarzystwa Teologicznego w Krakowie i Towarzystwa Dogmatyków Polskich.

Pod jego kierunkiem powstały 44 prace magisterskie, a jego bibliografia obejmuje ponad 370 artykułów naukowych, encyklopedycznych, recenzji oraz prac popularnonaukowych.

Zmarły franciszkanin przez długie lata pełnił funkcję wicepostulatora sprawy beatyfikacyjnej sługi Bożego br. Alojzego Kosiby. To dzięki jego staraniom ukazała się znana powszechnie książka pt. "Patron maluczkich. Brat Alojzy Kosiba". Przyczynił się do przygotowania urzędowego zbioru dokumentów procesowych "Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis", złożonego w 2007 roku w rzymskiej Kongregacji ds. Kanonizacji.

Ojciec Brzuszek był również wicepostulatorem w procesach beatyfikacyjnych papieża i tercjarza franciszkańskiego św. Jana XXIII (na Polskę) oraz franciszkańskich błogosławionych polskich męczenników II wojny światowej: o. Narcyza Turchana OFM, o. Krystyna Gondka OFM, br. Marcina Oprządka OFM i br. Brunona Zembola OFM.