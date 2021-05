- Z tej ładnej polany na Tarasówce rozciąga się wciąż jeszcze piękny choć zimowy krajobraz. Śnieg nie daje nam zapomnieć o sobie. Jednak w tej aurze stajemy przed Matką Boską z naszymi słabościami i podziałami. Nie ma innej drogi, aby prosić o nawrócenie, o Boże Miłosierdzie, jak tylko przez Niepokalaną. Prosimy Matkę Boską w swoich sercach jak najgłębiej i bardzo szczerze o przebaczenie - mówił dominikanin o. Mateusz Jacukiewicz, który przewodniczył uroczystej Mszy św. w kaplicy na Tarasówce w Małem Cichem niedaleko Poronina.

W czasie liturgii przygrywała kapela regionalna, a w czasie podniesienia jeden z górali zagrał na rogu pasterskim. Na Tarasówkę przybyły też delegacje z pocztami sztandarowymi OSP i Związku Podhalan. Zaś w procesji z darami górale do ołtarza przynieśli owieczkę i regionalne produkty. Wcześniej reprezentanci baców i juhasów pokropili i okadzili kierdel, czy stado owiec, które wypasa się w pobliżu kaplicy na Tarasówce.

Na Tarasówce obecne były władze samorządowe, a także Andrzej Gąsienica Makowski, prezes Towarzystwa Produktów Regionalnych. - Pasterstwo jest żywym filarem kultury góralskiej. Musimy go wspólnie pielęgnować, to znaczy ono musi żyć. Bez pasterstwa tatrzański krajobraz nie będzie taki sam, nie możemy dopuścić do tego, że ziemia będzie leżała odłogiem - mówił Andrzej Gąsienica Makowski. Słowa pozdrowienia skierował do uczestników Święta Bacowskiego o. Artur Musialski, proboszcz parafii w Małem Cichem, a także przedstawiciel społeczności miejscowości Jan Pawlikowski.

Górale na zakończenie Święta Bacowskiego zawierzyli siebie i swój dobytek Matce Bożej Jaworzyńskiej. W drewnianym ołtarzu stanęła kopia figury Pani Jaworzyńskiej. W podhalańskich parafiach trwa bowiem peregrynacja figury Matki Boskiej Jaworzyńskiej z okazji 160 rocznicy Objawień Maryjnych. Głównym punktem obchodów jubileuszu będzie Msza św. przy specjalnym ołtarzu na Polanie Rusinowej, której 3 lipca o godz. 14 będzie przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.