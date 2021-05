Maturzyści potrzebują naszej modlitwy  

Już jutro, 3 maja, odprawione zostaną trzy Msze św. w intencji maturzystów, bo egzaminy dojrzałości rozpoczną się za kilka chwil.

Pierwsza Eucharystia odbędzie się tradycyjnie, w bazylice Mariackiej w Krakowie, o 18.30. O godz. 18 Msza św. zostanie też odprawiona w parafii św. Marcina w Krzeszowicach, a po niej zaplanowano modlitwę o dary Ducha Świętego. O godz. 19 Msza św. odbędzie się też w sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej, a po niej warto pozostać w kościele, by spotkać się z Jezusem podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

By maturzyści jeszcze mocniej czuli się duchowo zaopiekowani, cały czas trwają trzy modlitewne akcje. Pierwszą z nich, #adoptujMATURZYSTĘ, prowadzą członkowie Ruchu Sercańskiej Młodzieży oraz księża sercanie. Każdy, kto potrzebuje takiego wsparcia, może wysłać swoje zgłoszenie na adres adoptuj@sercanskie.pl.

Drugą akcję, czyli Duchową Adopcję Maturzysty, kolejny już rok prowadzą ojcowie, bracia, klerycy i nowicjusze z zakonu pijarów oraz osoby związane ze szkołami pijarskimi. O modlitewne wsparcie można poprosić poprzez formularz na stronie www.maturzysci.pijarzy.pl.

Korepetycje u Ducha Świętego to z kolei pomysł Diecezjalnej Diakonii Modlitwy krakowskiego Ruchu Światło-Życie. Zapisy również są możliwe poprzez formularz zamieszczony na stronie oazowej..

Tegoroczna maturzystka, Dobrawa, przyznaje, że bycie maturzystą w pandemii jest trudne, ponieważ nauczaniu zdalnemu często towarzyszył brak motywacji do słuchania na lekcjach. Również ograniczenie spotkań wspólnotowych negatywnie wpływało na samopoczucie. Jednak wszystkie te niedogodności maturzystka starała się wykorzystać w dobry sposób. - Jeżeli mam świadomość, że w tym roku jest matura i trzeba się na niej skupić, to fakt, że takie miejsca jak kina czy kluby są zamknięte, daje możliwość większego skupienia się na nauce. Starałam się więc nie tracić czasu i robić wiele arkuszy - stwierdza, a Gabrysia dodaje, że najważniejsze jest to, żeby wyznaczyć sobie cel i starać się zrobić tyle, ile się da, a resztę powierzyć Panu Bogu. - Przed samymi egzaminami trzeba już odpocząć, dać sobie trochę luzu i pomodlić się - mówi Gabrysia.

Z powodu pandemii w tradycyjnej pielgrzymce na Jasną Górę wzięli udział tylko reprezentanci maturzystów naszej diecezji. Młodzi wraz z bp. Robertem Chrząszczem oraz duszpasterzami zawierzyli Matce Bożej Częstochowskiej wszystkich swoich rówieśników na czas przygotowań, egzaminów i podejmowania decyzji życiowych.