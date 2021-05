Podróże. Przejazd pendolino z Krakowa do Warszawy za darmo!  

Wielka atrakcja czeka na dzieciaki z okazji ich święta. 1 czerwca mogą pojechać zupełnie za darmo! Ze stolicy Małopolski można udać się pendolino np. do Warszawy, a nawet Gdańska.

We wtorek 1 czerwca 2021 roku dzieci będą mogły bezpłatnie podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów PKP Intercity - Express InterCity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC) oraz Twoich Linii Kolejowych (TLK). Dzieci poniżej 4. roku życia mogą podróżować pociągami przewoźnika na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100 procent. Natomiast dla dzieci w wieku od 4 do 16 lat wystarczy pobrać w kasie bilet i mieć ze sobą dokument potwierdzający wiek dziecka.

Dla czytelników "Gościa" z Małopolski proponujemy np. podróż z Krakowa do Warszawy i z powrotem. Podróż pomiędzy tymi miastami zajmuje nieco ponad dwie godziny. PKP InterCity 1 czerwca oferuje wiele połączeń między dawną a obecną stolicą naszego kraju. Pamiętać jednak należy o tym, że rodzice muszą zapłacić za bilet, ale w PKP obowiązują różne ulgi, np. 37 procent na Kartę Dużej Rodziny, co znacznie obniża cenę za podróż.

Kto lubi podróżować pociągiem, może także wybrać się 1 czerwca z Krakowa do Gdańska. Pierwsze połączenie jest przed godziną szóstą rano. Z Trójmiasta do Grodu Kraka, aby zdążyć przed północną z 1 na 2 czerwca, do kiedy obowiązuje promocja, trzeba wyruszyć najpóźniej o godzinie 18. Jest nawet dostępne połączenie pociągiem pendolino. Czas podróży wynosi 5 godzin. W Trójmieście będziemy około 8 godzin.