Ikony Nowosielskiego w Tyńcu  

Artystę nazywano "architektem religijnej wyobraźni". W swym malarstwie wniknął głęboko w sztukę ikony która jest oknem na świat niebiański, w którym nie istnieje czas ani przestrzeń. - Dla Nowosielskiego ikony to sztuka żywa i współczesna a nie wyuczona. Jego sakralne realizacje są dowodem, że można twórczo rozwijać nawet mocno skodyfikowaną tradycję. Jego malarstwo ikonowe przypominamy poprzez kameralny wybór dzieł z krakowskich klasztorów i parafii. Większość prezentowanych prac jest na co dzień niedostępna, więc jest to dobra okazja do lepszego poznania dzieł artysty - mówi Marta Sztwiertnia, kurator wystawy "Artysta - Prorok: ikony Jerzego Nowosielskiego", czynnej w Muzeum Opactwa w Tyńcu.

Eksponatów na wystawę użyczyli: klasztor Oblatek Serca Jezusa, w Tyńcu, parafia greckokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, parafia prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. Niezwykłe wrażenie robią duże tynieckie krzyże ołtarzowe - od benedyktynów i oblatek oraz ikony: św. Józefa i św. Mikołaja a także tabernakulum w kształcie cerkwi, pochodzące ze świątyni greckokatolickiej przy ul. Wiślnej.

Przygotowanie wystawy zbiegło się z obchodzoną w 2021 r. 10 rocznicą śmierci malarza. Nie to było jednak głównym impulsem jej zorganizowania lecz inauguracja w dniu 21 maja działalności Instytutu Sztuki Kościelnej powstającego przy tynieckiej Fundacji Chronić Dobro, mającego propagować dobrą współczesną sztukę sakralną. - Warto łączyć wartościowych artystów, rozumiejących istotę tej sztuki z parafiami czy klasztorami, gdzie mogłyby powstawać realizację ich dzieł. Nowosielski jest dobrym patronem tego przedsięwzięcia. Radą Programową ISK kieruje bp Michał Janocha, znawca sztuki sakralnej - mówi M. Sztwiertnia

Wystawę: "Artysta - Prorok: ikony Jerzego Nowosielskiego" można oglądać do końca marca 2022 roku w Muzeum Opactwa w Tyńcu ( Kraków-Tyniec, ul. Benedyktyńska 37). Zwiedzanie jest możliwe od wtorku do niedzieli w godz. od 10 do 18.

Więcej o wystawie i postaci prof. Nowosielskiego będzie można przeczytać w 21 numerze „Gościa Krakowskiego (na 30 maja).