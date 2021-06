Historia dzwonami pisana  

Tegoroczna edycja konkursu, ze względu na 500. rocznicę zawieszenia w wieży katedry na Wawelu dzwonu Zygmunta, odbywała się pod hasłem: "Od Hermana do Jana Pawła II, czyli historia Polski dzwonami brzmiąca". Trzeci - centralny etap konkursu odbył się 28 maja. Poprzedziły go szkolny i rejonowy. Do III etapu weszło 52 uczestników. Pracowali w 16 trzyosobowych drużynach. W tym etapie znalazło się także wyjątkowo 4 uczestników indywidualnych, którzy uzyskali dużą liczbę punktów. 5 drużyn reprezentowało szkoły średnie, 11 zaś - podstawowe. - W tym roku po raz pierwszy w konkursie mogły uczestniczyć także zespoły ze szkół nienoszących imienia św. Jadwigi. Najwięcej było uczestników z Małopolski, w tym 3 szkoły z Krakowa, kilka z jego okolic. Do finału doszły też placówki m.in. z Gdyni, Białegostoku, wielkopolskiego Gołuchowa, Radomia, z podrzeszowskiej Błażowej - mówi Stanisława Buczek, prezes Zarządu Rodziny Szkół św. Jadwigi Królowej.

Finał konkursu składał się z dwóch części. W jednej z sal Wyższego Seminarium Duchownego odpowiadano na pytania oraz układano z puzzli widok Zygmunta (szkoły podstawowe) i Kaplicy Zygmuntowskiej (szkoły średnie), po czym trzeba było określić, co przedstawiają ułożone obrazy oraz odpowiedzieć na pytania z nimi związane. Inne zadanie praktyczne polegało na rozpoznaniu trzech wież katedry wawelskiej, przy czym trzeba było podać ich wszystkie nazwy (niektóre mają po kilka), i dopasowaniu do nich dzwonów, które się na nich znajdują, również ze wszystkimi wariantami ich nazw. Tak więc była mowa nie tylko o Zygmuncie, lecz także Nowaku, zwanym też Nowym i Hermanem, Zbigniewie, zwanym też Zbyszkien, Gąsiorem, Gąsiorkiem lub Goworkiem, Maćku, Kardynale, Głowniku, zwanym także Homicidalis, Tęczyńskim, wreszcie Janie Pawle II.

- W konkursie stosuje się bardzo oryginalny system identyfikacji drużyn. Każda z nich w trakcie rejestracji losowała jeden ze średniowiecznych herbów, np. Belina, Leliwa, Pilawa, Nałęcz, Jastrzębiec, Junosza, Ostoja, Topór. Potem identyfikowała się wyłącznie wylosowanym herbem i osoby poprawiające pytania nie wiedziały, kto się za nim kryje - mówi S. Buczek.

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z przebiegu konkursu, choć - jak przyznawali - trudność sprawiały im niektóre daty lub opisanie własnymi słowami, jak wyglądało odlewanie dzwonu metodą na "wosk tracony". Najbardziej podobała im się część praktyczna, odbywająca się w katedrze. Dostali plan katedry, na którym trzeba było zaznaczyć wskazane obiekty związane z historią Polski, a także odpowiedzieć na pytania o dzwony i ich fundatorów. Po katedrze chodzili sami, bez opiekunów, którzy mogliby im podpowiadać. Jeden z uczestników, ze szkoły w Gołuchowie, stwierdził, że wydrukuje sobie z internetu plan katedry i namówi rodziców do przyjazdu do Krakowa, zwiedzania świątyni i próbowania rozpoznawania tego, co się w niej znajduje.

Ważną lekturą pomocniczą przed udziałem w ostatnim etapie była wydana niedawno książka prof. Mieczysława Rokosza "Dzwony i wieże królewskiej katedry na Wawelu. Dzwon Zygmunta".

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zdobyła drużyna herbu Gryf ze Szkoły Podstawowej w Białymstoku w składzie: Kinga Smorszczewska, Karolina Michalak i Inga Trochimczyk (opiekunki: Marzena Joka, Urszula Bagińska); II miejsce herb Lis - Maciej Kuchno ze Szkoły Podstawowej w Tarnowskich Górach (opiekunka Krystyna Tronina); III miejsce - drużyna herbu Ostoja ze Szkoły Podstawowej Sternik-Źródło w Krakowie w składzie: Urszula Podstawska, Jadwiga Komorowska i Zofia Senderek (opiekunka Marta Czekaj).

W kategorii szkół średnich I miejsce zdobyła drużyna herbu Dołęga z Zespołu Szkół w Żegocinie w składzie: Karolina Fitrzyk, Martyna Fitrzyk i Natalia Gawłowicz (opiekun ks. Sylwester Pustułka), II zdobyła drużyna herbu Belina z Zespołu Szkół - Liceum Ogólnokształcącego w Błażowej w składzie: Filip Trzyna, Michał Jakubczyk i Gabriela Gorlowska (opiekunka Beata Frańczak), III miejsce zdobyła drużyna herbu Pilawa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu w składzie: Gabriela Kowalczyk, Julia Zarycka i Justyna Kolasińska (opiekunka Katarzyna Wyrobek).

- Zwycięzcy odbiorą nagrody 8 czerwca, w dniu wspomnienia św. Jadwigi Królowej. W tym dniu od kilku lat odbywa się także doroczne spotkanie Rodziny Szkół św. Jadwigi. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategoriach szkół średnich i podstawowych otrzymają Złote, Srebrne i Brązowe Lilie Andegaweńskie. Zwycięska drużyna w kategorii szkół średnich otrzyma z rąk ks. prof. Roberta Tyrały, rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, trzy indeksy tej uczelni, umożliwiające studiowanie na wybranym kierunku. Nasza parafia ufunduje zaś wyjazd i pobyt w Gnieźnie, kolebce naszej państwowości - mówi ks. prał. Zdzisław Sochacki, proboszcz parafii archikatedralnej na Wawelu.