W ten weekend pod Tatrami odbywa się X Zakopiański Weekend Biegowy z Sokołem. W jego ramach ok. 320 osób z centrum miasta pobiegło w sobotni poranek aż na Kasprowy Wierch.

Każdy z was zdobywa dziś laur zwycięstwa, bo zmaga się z samym sobą, zabiera na drogę różne życiowe losy. Niech Boża pomoc będzie z wami - mówił przed startem w Parku Miejskim o. Mateusz Jacukiewicz, dominikanin z Wiktorówek. Zakonnik udzielił błogosławieństwa zawodnikom.

Na starcie Biegu Wysokogórskiego im. dh. Franciszka Marduły stanęło ok. 320 zawodników, którzy z Parku Miejskiego pobiegli na Krupówki, zupełnie puste w sobotni poranek, następnie skierowali się w stronę tatrzańskich szlaków. Do pokonania mają prawie 30 km. Z centrum miasta trasa biegu została zaplanowana przez Przełęcz Nosalową, Kuźnice, Dolinę Jaworzynki, Przełęcz między Kopami, Murowaniec, Przełęcz Liliowe, Beskid, Kasprowy Wierch. Ze Świętej Góry Narciarzy zawodnicy wyruszą w drogę powrotną i będą kierować się w stronę Kuźnic, Kalatówek, a Ścieżką nad Reglami pobiegną przez Dolinę Białego, aby dotrzeć do Parku Miejskiego.

Wojtek z Katowic w Biegu Franciszka Marduły bierze udział już czwarty raz. - Nie mam w tym roku jakichś specjalnych ambicji sportowych, chcę po prostu fajnie spędzić czas - mówił "Gościowi" tuż przed startem. Najstarszą uczestniczką sobotniego biegu jest 80-letnia Barbara Prymakowska.

Bieg Franciszka Marduły jest jednocześnie Mistrzostwami Polski w Skyrunningu i jednym z najbardziej ekstremalnych biegów w Polsce. Zawodnicy wbiegają bowiem nad wysokość ponad 2200 m n.p.m.

Na Zakopiański Weekend Biegowy z Sokołem, który organizuje wraz z partnerami i wieloma sponsorami Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniazdo w Zakopanem składają się trzy biegi: Bieg Sokoła na dystansie ok. 15 km, Bieg im. hr. Władysława Zamoyskiego na dystansie 10 km oraz sobotni Bieg Wysokogórski im. dh. Franciszka Marduły. Dodatkowym wyzwaniem dla najwytrwalszych zawodników, którzy ukończą wszystkie trzy biegi, jest co roku rywalizacja w Grand Prix Sokoła. Tak jest i w tegorocznej edycji.

Wydarzeniu patronuje "Gość Niedzielny".