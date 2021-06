Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego i placu budowy Domu Pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego rozpoczęła się od Mszy św. w sanktuarium na Bachledówce pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego.

Hierarcha przypomniał, że Prymas Tysiąclecia odwiedzał Bachledówkę w latach 1967-1973, przyjeżdżając tam w okresie wakacyjnym na urlop. - Zawsze miał ze sobą charakterystyczny prochowiec, który jest niemym świadkiem jego oddzielenia od powierzonego mu ludu, bólu cierpień, modlitw i nadziei - mówił abp Jędraszewski.

Metropolita zaznaczył, że tej wielkiej postaci Kościoła w Polsce nie wolno zapomnieć, dlatego tym cenniejsza jest inicjatywa stworzenia Domu Pamięci, za którą wyraził wdzięczność ojcom paulinom i zachęcał wszystkich wiernych o pamiętaniu o tym miejscu, gdzie z księdzem prymasem spotykał się kard. Karol Wojtyła. Nawiązał też do zbliżającej daty beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, czyli 12 września tego roku. - To bardzo symboliczne, bo to także rocznica Odsieczy Wiedeńskiej króla Jana III Sobieskiego. Przedziwne, zrządzone przez Bożą Opatrzność, sprzężenie dwóch zwycięstw - chrześcijaństwa wobec nawały tureckiej w 1683 r. i zwycięstwa kard. Wyszyńskiego. On służył Kościołowi i ludowi Bożemu mówiąc o miłości Chrystusa, która każe nie wątpić, nie bać się, bo On - Chrystus jest zwycięzcą - zaznaczył metropolita krakowski.

Będąc na Bachledówce abp Jędraszewski ogłosił 9-tygodniową nowennę, która rozpocznie się 11 lipca, a która ma być przygotowaniem całej Archidiecezji Krakowskiej do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Na każdy dzień będą przygotowane specjalne modlitwy i rozważania, ale szczególnie mają być przeżywane soboty.

Słowa pozdrowienia do krakowskiego hierarchy i wszystkich gości uroczystości skierował o. Jerzy Kielech, przełożony domu i proboszcz paulińskiej parafii na Bachledówce. - Dom Pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego, który powstanie na Bachledówce ma przypominać osobę i nauczanie Prymasa Tysiąclecia. Chcemy, żeby ludzie, którzy tu przybywają zaczerpnęli z głębi jego myśli i świadectwa jego życia - mówił zakonnik.

Eucharystię uświetniła kapela góralska i delegacje z pocztami sztandarowymi, kapłani ubrani byli w ornaty góralskie. W drugiej części uroczystości przy placu budowy abp Marek Jędraszewski jako pierwszy podpisał akt erekcyjny Domu Pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego. Swoje podpisy złożyli jeszcze paulini - ojciec proboszcz i generał z Jasnej Góry o. Arnold Chrapowski, minister i poseł ziemi podhalańskiej oraz Rycerz Kolumba Andrzej Gut Mostowy, a także przedstawiciele władz województwa małopolskiego i samorządu gminnego, a także powiatowego.

- Dla nas ludzi młodych, którzy okres komunizmu znają tylko z książek i z przekazów rodziców to będzie niezwykle ważne miejsce na mapie Polski. W Domu Pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego młodzież w sposób atrakcyjny dowie się o najważniejszych faktach z życia Prymasa Tysiąclecia czy pozna fragmenty jego nauczania - mówił Marcin Ratułowski, wójt Gminy Czarny Dunajec, na terenie której znajduje się Bachledówka.

Dom Pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego to będzie bardzo nowoczesny budynek, nawiązujący stylem architektonicznym do charakterystycznych drewnianych domów góralskich. - Stawiamy na atrakcyjność i multimedialność. Dysponujemy filmami i zdjęciami prymasa z czasu wakacji spędzanych u nas, które też chcemy prezentować - zapowiada proboszcz z Bachledówki. Inwestycje zakonnicy na podstawie kosztorysów budowy szacują na trzy miliony złotych. W obiekcie znajdzie się też zaplecze gastronomiczne dla pielgrzymów i górali, którzy będą mogli organizować tam, np. chrzciny czy przyjęcia komunijne.

Przed sanktuarium na Bachledówce można zobaczyć wystawę poświęconą Prymasowi Tysiąclecia, a także wizualizację Domu Pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego.