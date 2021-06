Poradnia Bioetyczna przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Międzywydziałowy Instytut Bioetyki przy UPJPII już po raz trzeci zorganizowały Konkurs Bioetyczny. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy medycznej, biologicznej i filozoficznej z zakresu bioetyki, podniesienie kwalifikacji uczniów w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych i filozoficznych, a w szczególności dotarcie z promocją wiedzy do grup uczniów doświadczających barier edukacyjnych.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mimo trudnych dla nas wszystkich pandemicznych warunków udało się zrealizować trzecią edycję Konkursu Bioetycznego. Tegoroczny poziom był bardzo wysoki. Obawiam się, że z niektórymi z was mógłbym przegrać, jeśli chodzi o poziom wiedzy z zakresu bioetyki - mówił ks. Andrzej Muszala, współorganizator konkursu, bioetyk i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Duchowny podkreślił, jak niezwykle ważną kwestią w dzisiejszych czasach jest bioetyka, która staje się realną obroną dzieci nienarodzonych. Tłumaczył, że współczesny świat potrzebuje młodzieży, która będzie chciała kształcić się w tym kierunku i pokazywać innym, jak wielką wartością jest dar życia.

W spotkaniu z laureatami uczestniczył również ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, rektor UPJPII w Krakowie. W swoim przemówieniu nawiązał do słów św. Jana Pawła II, skierowanych do młodych podczas pierwszej pielgrzymki do Polski: "Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali". - Niech to będzie dla was przesłanie - byście robili rzeczy niełatwe, ale rzeczy potrzebne światu - mówił rektor.

Zwyciężczynią III Konkursu Bioetycznego została Malwina Wyrzykowska, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, która otrzymała diamentowy indeks Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz laptop.

- Wzięłam udział w konkursie, ponieważ walczyłam o szóstkę na koniec roku z biologii. Jestem szczęśliwa i dziękuję księdzu Maciejowi, który pomógł mi w przygotowaniach do tego konkursu - skomentowała zwyciężczyni.

Prezes Fundacji pro-life "Jeden z nas" oraz współorganizator konkursu, Jakub Bałtroszewicz nie ukrywa, że chciałby, aby w przyszłym roku konkurs został przekształcony w ogólnopolską olimpiadę.

- Wiem, że to co robimy, ma sens, a młodzi ludzie biorący udział w tym wydarzeniu są na to namacalnym dowodem - zauważył.

Organizatorami 3. edycji Konkursu Bioetycznego były Poradnia Bioetyczna przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Międzywydziałowy Instytut Bioetyki przy UPJPII, a patronatem konkurs objęli rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Minister Edukacji i Nauki.