Nowa Biała. 100 tys. zł pomocy od tysiąca mieszkańców  

Mieszkańcy Krempach zebrali aż 100 tys. zł dla pogorzelców z sąsiedniej Nowej Białej. - I to wcale nie jest ostateczna suma - śmieje się Józef Pietraszek, sołtys Krempach. Tamtejsi mieszkańcy przynosili mu różne sumy, byli i tacy, którzy potrafili zostawić nawet 4 tys. zł. I nie byłoby może nic dziwnego w tej pomocy, ale tak dużą sumę uzbierało około tysiąca mieszkańców, bo tyle liczą Krempachy.

Oprócz pieniędzy mieszkańcy Krempach przekazują też pogorzelcom deski. - Do tej pory zebraliśmy ok. 8 kubików - zaznacza sołtys. Zwraca też uwagę na jeden ważny aspekt. - W dzisiejszych czasach ludzie potrzebują przede wszystkim pieniędzy. Nie ma sensu przynoszenie pogorzelcom ubrań czy innych rzeczy, bo każdy może sobie kupić to, co mu odpowiada i czego najbardziej potrzebuje - podpowiada J. Pietraszek.

Pożar w Nowej Białej na Spiszu wybuchł w sobotę 19 czerwca. Akcje gaśnicza i ratownicza zakończyły się w niedzielę nad ranem. Przy ul. św. Katarzyny, nieopodal kościoła, w pożarze zostało uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych ponad 20 domów i ponad 20 zabudowań gospodarczych. Nikt nie zginął, ale wszystkich zwierząt nie udało się uratować. Na miejscu pojawili się m.in. premier Mateusz Morawiecki, władze wojewódzkie. Przybył także metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.