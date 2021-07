Uroczystej Mszy św. na Polanie Rusinowej w Tatrach, nieopodal sanktuarium na Wiktorówkach, przewodniczył w sobotnie popołudnie abp Marek Jędraszewski. Hierarcha Matkę Bożą Jaworzyńską nazwał "królową ekologicznej chrześcijańskiej wizji świata".

Biskup Krakowa przypomniał całą historię Marysi Murzańskiej, która była pasterką i szukała zagubionych owiec w lesie. Wtem ukazała się jej w koronach drzew Maryja. Matka Boża obiecała dziewczynce, że zaginione owce się znajdą i prosiła o nawrócenie i pokutowanie za grzechy. - Początkowo lekceważono to, co przekazywała dziewczynka, ale pod koniec XIX w. kult Matki Bożej Jaworzyńskiej zaczął się rozwijać - modlący się tutaj ludzie doznawali licznych łask, czerpali wodę z cudownego źródełka, a na drzewie zawieszano kolejne kapliczki, w których znalazła się figurka Królowej Tatr - mówił abp Jędraszewski.

Krakowski hierarcha przypomniał, że w czasie wojny i później gromadzili się na Wiktorówkach partyzanci i żołnierze niezłomni. Na początku wojny górale zaopiekowali się figurką Matki Bożej i aby ją zabezpieczyć, przenieśli ją do kościoła parafialnego w Bukowinie Tatrzańskiej. Powróciła stamtąd w uroczystej procesji tuż po zakończeniu wojny - w rocznicę pierwszej Mszy na Wiktorówkach 2 lipca 1945 roku.

Arcybiskup Jędraszewski przytoczył też kilka wpisów z ksiąg pamiątkowych, do których wpisują się pielgrzymi, gdy dotrą do sanktuarium na Wiktorówkach. Wszystkie zapiski pochodziły z jednego okresu - stanu wojennego. - Ateistyczny system chciał oderwać człowieka od Boga. Została naruszona podstawowa relacja, bez której wszystko zaczyna tracić swój ład i porządek. W tym kontekście trzeba wspomnieć ideologię narzucaną przez Zachód. Chce się zaproponować taki styl myślenia i życia, jakby Pana Boga nie było, w którym absolutyzuje się wolność człowieka. Parlament Europejski uznał zabicie nienarodzonego dziecka za prawo człowieka. Wydaje się, że ci ludzie chcą doprowadzić świat zachodni do samozagłady - mówił stanowczo krakowski hierarcha.

W kontekście współczesnego kryzysu kulturowego arcybiskup wskazał na Matkę Bożą Jaworzyńską, która jest "królową ekologicznej chrześcijańskiej wizji świata", gdzie jest pełna jedność - najpierw jedność z Panem Bogiem, z której wypływają jedność z sobą samym, z innymi i ze światem.

Na Polanie Rusinowej zgromadzili się górale z okolicznych miejscowości, m.in. Poronina i Bukowiny Tatrzańskiej, którzy na miejsce dotarli, idąc w grupach pielgrzymkowych. Obecne były delegacje pocztów sztandarowych z różnych organizacji i instytucji, a także przedstawiciele władz samorządowych. Z okazji jubileuszu górale zbudowali mały ołtarz polowy na kształt kaplicy. Wszystkich zgromadzonych pozdrowił przełożony sanktuarium na Wiktorówkach dominikanin Mateusz Jacukiewicz.