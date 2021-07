Piękno włoskiego San Pellegrino Terme na wystawie w Krakowie  

Artyści fotograficy odwiedzili San Pellegrino Terme w pierwszych dniach czerwca, starając się uchwycić jego unikatowe piękno oraz tętniącą życiem naturę, która je otacza. Sama organizacja wystawy, mimo utrudnień związanych z pandemią, jest przykładem determinacji i współpracy przedstawicieli obu krajów.

- To wydarzenie, poświęcone architekturze miejskiej i przemysłowej miasta San Pellegrino Terme oraz otaczającej go przyrodzie, to ważny moment, oznaczający wznowienie działań i współpracy między instytucjami włoskimi i polskimi po długim okresie zagrożenia pandemicznego. Wystawa wzbogaca współpracę kulturalną między naszymi krajami, zwłaszcza gdy mowa o takim mieście jak Kraków, stanowiącym Dziedzictwo UNESCO, bogatym w historię i sztukę - podkreśla dr Ugo Rufino, dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie.

Jak wyjaśnia autor koncepcji artystycznej wystawy Michał Jedynak, to właśnie w San Pellegrino Terme włoski książę Giuseppe Tomasi di Lampedusa powziął decyzję o napisaniu "Leoparda" - jednej z najsłynniejszych włoskich powieści, na podstawie której powstał film Luchino Viscontiego z Claudią Cardinale, Burtem Lancasterem i Alainem Delonem.

- W słynnym Grand Hotelu, pierwszym we Włoszech posiadającym prąd elektryczny, gościła jako jedna z pierwszych królowa włoska Małgorzata Sabaudzka, której praprababka była Polką pochodzącą (jak nasz artysta fotografik) z okolic Kielc. Na schodach wspaniałego secesyjnego budynku ówczesnego Casinò, dziś luksusowego SPA, słynny włoski reżyser Federico Fellini kręcił sceny do swojego pierwszego kolorowego długometrażowego filmu, w którym jego żona Giulietta Masina wcieliła się w "Giuliettę od duchów". Wszystkim znana jest także, mająca tam swoje źródła i główną rozlewnię, woda S. Pellegrino - przypomina.

Laura Lerario i Arkadiusz Sędek uchwycili atmosferę miasta, z jego charakterystycznymi elementami włoskiej secesji i designu, oraz czystą naturę w poetyckich kadrach, w których głównym przewijającym motywem jest woda. Stąd też nazwa wystawy: "San Pellegrino - La Capitale dell’Acqua".

Patronat Honorowy nad wystawą objęli konsul honorowy Włoch w Krakowie Katarzyna Likus i prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Ekspozycję można oglądać jeszcze do najbliższego czwartku (15 lipca).