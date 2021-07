Na pątniczym szlaku. Górale pójdą na Jasną Górę  

Od 23 do 31 lipca potrwa 40. Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka Góralska na Jasną Górą. Przyjmowane są już zapisy do udziału w niej.

Znany jest już program duchowy i organizacyjny pielgrzymki. - "Wezwani do wolności" to hasło tegorocznej pielgrzymki, które widnieje na plakatach i nawiązuje do 40 lat wędrówki Izraelitów przez pustynię do ziemi obiecanej. Program duszpasterski pielgrzymki będzie osnuty wokół wydarzeń biblijnych Exodusu, wędrówki przez pustynię i wejścia do ziemi obiecanej - mówi ks. Przemysław Cios z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu, który będzie jednym z duszpasterzy pielgrzymkowych. Duchowny dodaje, że jest już gotowy hymn. Zostanie on niebawem udostępniony w sieci.

W związku z wymogami narzuconymi przez Główny Inspektorat Sanitarny tegoroczne pielgrzymowanie będzie się nieco różnić niż w poprzednich latach. Nie będzie noclegów po domach. Dla pątników przygotowano w zamian pola namiotowe i to w tych samych miejscowościach, w których nocowano do tej pory.

Chętni do wyruszenia na pielgrzymi szlak proszeni są o zapisywanie się możliwie jak najwcześniej. W grupie nowotarskiej zapisy już ruszyły. Można dokonać ich stacjonarnie w godzinach otwarcia kancelarii parafii NSPJ (poniedziałek, wtorek, czwartek: 16.00-18.00, sobota: 08.00-09.30) lub on-line przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Można go wypełnić za pośrednictwem strony: http://parafianowytarg.pl/pielgrzymka-goralska/. Szczegóły przyjmowania zapisów w pozostałych grupach, są dostępne w internecie: Bachledówka - https://www.facebook.com/PielgrzymkaGoralskaNaJasnaGore, Orawa - http://parafia.lipnicamala.pl, Rabka-Zdrój - https://www.facebook.com/pielgrzymkarabka

Podczas zapisów każdy pielgrzym będzie musiał podpisać oświadczenie o stanie zdrowia, wyrażeniu zgody na mierzenie temperatury, podać informację czy jest zaszczepiony na COVID. Jednak organizatorzy zwracają uwagę, że nie ma wymogu bycia zaszczepionym, żeby brać udział w tegorocznej pielgrzymce. Osoby niepełnoletnie będą musiały posiadać opiekuna i posiadać zgodę rodzica na udział w pielgrzymce. Każdy pielgrzym musi być wyposażony w środki dezynfekcji osobistej oraz maseczki.