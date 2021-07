W sześciu podhalańskich parafiach w niedzielę 18 lipca można przyjąć jednodawkowy preparat Johnson&Johnson przeciwko COVID-19. To wspólna akcja archidiecezji krakowskiej i województwa małopolskiego.

- Zachęcam do skorzystania z możliwości zaszczepienia się. Może to ułatwić, np. nasz wyjazd na wakacje - mówił ks. Krzysztof Kocot, proboszcz parafii w Czarnym Dunajcu i zarazem dziekan dekanatu czarnodunajeckiego. Jeden z punktów szczepień został zlokalizowany przy bramie do tamtejszego kościoła.

- Przeszłam COVID-19 trzy miesiące temu, więc mogę już bezpiecznie przyjąć szczepionkę - cieszyła się Krystyna z Cichego. Dla Kamila z Czerwiennego idea szczepień jest bardzo ważna. - Wierzę w szczepienie, zależało mi na właśnie takiej jednodawkowej szczepionce i dzisiaj się to udało - mówił tuż po szczepieniu. W Czarnym Dunajcu w koordynowanie akcji szczepień zaangażowali się strażacy z tamtejszej OSP.

Oprócz Czarnego Dunajca tymczasowe punkty szczepień znajdują się w następujących parafiach: św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej 583, św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach - ul. Kościelna 1, Matki Bożej Królowej Aniołów w Białym Dunajcu - ul Jana Pawła II 202, św. Anny w Zębie (gmina Poronin) - ul. św. Anny 1/3, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej - ul. Kościuszki 11.