Górale w drodze na Jasną Górę  

Jako pierwsi na szlak pielgrzymkowy wyruszyli górale z Nowego Targu i Bachledówki. Ich pierwszym celem jest Raba Wyżna. Do pokonania mają łącznie ok. 240 km.

Nowotarżanie pierwszy dłuższy postój mieli w sanktuarium w Ludźmierzu. Eucharystię na rozpoczęcie pielgrzymki sprawowali nowotarski duszpasterz pielgrzymkowy ks. Przemysław Cios i o. Jan Król, paulin z Oporowa (rodem z podhalańskiej miejscowości Dział). W kazaniu o. Jan nawiązał do 40-letniego wędrowania narodu wybranego z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. I przypomniał pątnikom, że "wezwali jesteśmy do wolności". - Podczas pielgrzymki Bóg chce nas uwolnić od naszego egoizmu, od zapatrzenia w siebie, od troski o siebie samego. Chce nas oczyszczać jak winne latorośle, abyśmy przynosili obfitszy plon. Kiedy trwamy w Chrystusie, jesteśmy zdolni do miłości - mówi o. Król.

W grupie nowotarskiej na trasie jest niecałe 100 osób. Z kolei na pielgrzymkowy szlak z Bachledówki wyszło ok. 150 osób. W obu grupach jest wiele rodzin z dziećmi. Pątnicy z Bachledówki przed rozpoczęciem pielgrzymki uczestniczyli we Mszy św. Pierwszy postój pielgrzymi mieli w parafii NMP Królowej Polski w Miętustwie. Pątników ugościli górale ze Związku Podhalan w Miętustwie.

Na terenie archidiecezji krakowskiej pątnicy przejdą jeszcze m.in. przez Maków Podhalański i Kalwarię Zebrzydowską.

Jubileuszowa, 40. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę do Czarnej Madonny dotrze 31 lipca. Mszy św. na Jasnej Górze dla pątników z Podhala będzie przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Artykuł o góralskich pielgrzymkach na Jasną Górę można przeczytać w najnowszym "Gościu Krakowskim" nr 29/2021 na niedzielę 25 lipca.