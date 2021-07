Przedstawienie zabrało widzów na do XVIII-wiecznego Białegostoku, na dwór Izabeli (kasztelanowej krakowskiej) i Jana Klemensa Branickich, gdzie rozkwitała sztuka baletowa. Ich rezydencja stała się jednym z najważniejszych ośrodków w Polsce związanych ze sztuką taneczną i poprzez szkolenie polskich tancerzy do królewskiego zespołu miała wielki wpływ na balet założony przez Stanisława Augusta. Ogromną rolę w tym wszystkim odegrał zaproszony przez Branickich do Polski włoski mistrz tańca Antonio Puttini.

Artyści Baletu Cracovia Danza oraz uczestnicy kursu Masterclass tańca barokowego dla uczniów i absolwentów szkół baletowych zaprezentowali m.in. audycję baletową, rekonstrukcję lekcji tańca, uczniowską galę - spektakl baletowy, popisy mistrzów oraz wielki dworski bal. Poprzez wykonanie oryginalnych choreografii z pierwszej połowy XVIII wieku, a także odpowiedni dobór muzyki i tańców, spektakl pokazał więc, jaki repertuar mógł być wykonywany w tzw. operalni, nad którą pieczę sprawowała Izabela Branicka.

Zwieńczeniem wieczoru był polonez odtańczony przez wszystkich chętnych zebranych na płycie Rynku Głównego.

Dziś w tym samym miejscu i o tej samej porze (godz. 20) odbędzie się natomiast premiera spektaklu "Fêtes Galantes", nawiązującego do ogrodowych zabaw z czasów francuskiego rokoka, ilustrowanych przez największych malarzy tego okresu. Oprócz Baletu „Cracovia Danza” wystąpią w nim także goście zza granicy: Marie-Claire Bär Le Corre i Pierre-François Dollé.

22. Festiwal Tańców Dworskich "Cracovia Danza" rozpoczął się w poniedziałek. Przez cały tydzień na pl. Na Groblach trwały warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone przez tancerzy baletu Cracovia Danza. Osobne warsztaty, które ze względu na pandemię muszą odbywać się w formule hybrydowej, organizowane są dla osób dorosłych, łączących się z Krakowem nawet z USA czy Rosji.

W najbliższym tygodniu w ramach festiwalu zaplanowane są także pokazy będące kontynuacją pomysłu, który narodził się w 2020 r. i cieszył dużym zainteresowaniem widzów. - W cyklu "Kraków tańcem malowany" do tej pory udało nam się zrealizować sześć odcinków przedstawiających najpiękniejsze i najbardziej interesujące zabytki naszego miasta, które wiążemy z tańcem. Spektakle zostały nagrane i były m.in. udostępniane w internecie - opowiada Rmana Agnel, dyrektor artystyczny festiwalu.

Tym razem w scenerii Willi Decjusza zaprezentowany zostanie spektakl "Chopin w salonie Marceliny Czartoryskiej" (28 lipca, godz. 16), na dziedzińcu Collegium Maius UJ zobaczymy przedstawienie "Harmonia Mundi" (29 lipca, godz. 16), a na dziedzińcu zewnętrznym Zamku Królewskiego na Wawelu, pod Wieżą Zygmuntowską, będzie można zobaczyć najnowszą produkcję baletu - "Kiedy tańczą dzwony", przygotowaną z okazji 500-lecia dzwonu Zygmunt (27 lipca, godz. 16).