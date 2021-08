Kard. Dziwisz: Rodzina fundamentem społeczeństwa i narodu  

W homilii krakowski biskup mówił, że św. Maksymilianowi nie zabrano życia, ale on sam ze swojego życia "uczynił dar i złożył je w ofierze". Jego zdaniem, męczennik Auschwitz napisał "żywy komentarz do słów Jezusa, swego Mistrza, za którym poszedł od wczesnej młodości i podążał drogą ewangelicznych rad ubóstwa, czystości posłuszeństwa".

- Pośród morza nienawiści, pogardy do człowieka, deptania ludzkiej godności, św. Maksymilian dał najwyższe świadectwo miłości potężniejszej niż śmierć. To on odniósł zwycięstwo, a blask złota jego miłości od 80 lat rozjaśnia mroczne przestrzenie naszego świata i budzi nadzieję w ludzkich sercach - dodał kard. Dziwisz.

Hierarcha zauważył, że przykład życia św. Maksymiliana jest zachętą do refleksji nad życiowym powołaniem.

- Kościół potrzebuje świętych małżeństw i świętych rodzin. O to dzisiaj toczy się batalia we współczesnym, zagubionym świecie, szukającym często szczęścia i sensu poza Bogiem, a wiemy, że taka droga, taki projekt życia, prowadzi donikąd - mówił były sekretarz św. Jana Pawła II. - W każdym stanie życia, w każdym powołaniu na pierwszym miejscu powinien być Bóg, bo kiedy On jest na pierwszym miejscu, wtedy wszystko inne jest na swoim miejscu - stwierdził.

Kardynał podkreślił, że młodym powinno się pomagać w odkrywaniu piękna chrześcijańskiego, sakramentalnego małżeństwa jako związku miłości mężczyzny i kobiety, "związku płodnej miłości otwartej na przyjęcie nowego życia". - To jest fundament społeczeństwa i narodu, którego nikt nie powinien podważać, bo bez fundamentu postawionego na skale wiary i miłości, nie można zbudować solidnego domu, który przetrwa burze i nawałnice - zaznaczył kaznodzieja.

Jak dodał, św. Maksymilian jest też wzorem wypełnienia powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. - Kościół potrzebuje świętych, ofiarnych kapłanów i osób zakonnych. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiejsza kultura zniechęca do takiego projektu życia i służby. Zły i nagłaśniany przykład niektórych ludzi Kościoła nie może przekreślać potrzeby ofiarnych powołań do służby ludowi Bożemu - zauważył.

W dniu liturgicznej uroczystości św. Maksymiliana (14 sierpnia) w Opatkowicach odbędzie się piknik parafialny "Maksymilianki 2021". Będzie to czas integracji mieszkańców. Nie braknie gier i zabaw dla dzieci, konkursów oraz I Turnieju Piłki Siatkowej o puchar proboszcza, rozgrywanego między drużynami rodzinnymi, przyjacielskimi czy też sąsiedzkimi. Podczas pikniku odbędzie się loteria fantowa, z której dochód zostanie przeznaczony na budowę boiska na błoniach parafialnych.

Parafia w krakowskich Opatkowicach istnieje od 1992 roku. W 1997 roku tamtejsza kaplica parafialna została rozbudowana i podniesiona do rangi kościoła parafialnego.