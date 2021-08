Pieśń o nadziei, czyli Warsztaty Muzyki Niezwykłej  

Temat tegorocznej edycji to "Pieśń o nadziei". Jest on odpowiedzią na pandemię. - Chyba każdy z nas doświadczył uciążliwości z nią związanych, osobistej tragedii, utraty zdrowia lub kogoś bliskiego - wyjaśnia o. Wojciech Sznyk OP, koordynator projektu. - Dlatego też zwracamy się do Boga, który jest źródłem nadziei na pomoc przekraczającą nasze ludzkie możliwości - dodaje.

- Mamy nadzieję, że uczestnicy Warsztatów Muzyki Niezwykłej staną się nie tylko lepszymi muzykami kościelnymi, ale przede wszystkim bardziej świadomymi liderami odnowy życia chrześcijańskiego w swoich lokalnych kościołach - podkreśla prezes dominikańskiej fundacji o. Łukasz Miśko OP.

Na zaproszenie Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego odpowiedziało wielu znakomitych muzyków, którzy dzielą się z uczestnikami swoją pasją, miłością do piękna i wspaniałym warsztatem. Są wśród nich polscy dyrygenci, śpiewacy, wykładowcy i kompozytorzy, specjaliści od śpiewu gregoriańskiego, a także pedagog wokalny i rehabilitant głosu. Zajęcia poprowadzą również przybyli z zagranicy Jean-Étienne Langianni - śpiewak i kompozytor oraz Andrij Szkrabiuk - muzyk greckokatolicki i lwowski wykładowca.



Do Krakowa przyjadą w dniach 16-22 sierpnia ludzie z całej Polski. Chcą nie tylko udoskonalić swoje umiejętności i poszerzyć wiedzę, ale nade wszystko pragną doświadczyć piękna muzyki i liturgii, wypełnić się Bożym pięknem. Organizatorzy obrali sobie za cel "realną zmianę oblicza Kościoła w Polsce". Czy mogą już powiedzieć: "Udało nam się"? - Jeśli mierzyć tę zmianę współczynnikiem upowszechnienia śpiewu liturgicznego w polskich parafiach, zauważalnym tak w liczbie schol liturgicznych, jak też w ich repertuarze, to chyba z radością możemy stwierdzić, że coś się udało - ocenia prezes dominikańskiej fundacji. Zastrzega jednak, że wciąż jest dużo pracy do wykonania.

W programie organizatorzy przewidzieli warsztaty chóralne w dwóch grupach zaawansowania oraz warsztaty tematyczne w sekcjach: emisja głosu, śpiew gregoriański, śpiew bizantyjski, polifonia korsykańska. Tegoroczną nowością jest grupa anglojęzyczna z osobnym programem, stanowiącym mieszankę różnych sekcji tematycznych, a także własnymi konferencjami i niektórymi liturgiami.

Warsztaty Muzyki Niezwykłej to jeden z najważniejszych projektów Fundacji "Dominikański Ośrodek Liturgiczny", przeznaczony dla wokalistów zainteresowanych muzyką liturgiczną.

Fundacja dąży do tego, by wszyscy mogli świadomie uczestniczyć w pięknej liturgii. Organizuje warsztaty, rekolekcje i katechezy, wydaje książki i nagrania muzyczne oraz tworzy przedmioty, które podkreślają treść i godność celebracji liturgicznej, a także organizuje środowisko osób zaangażowanych w odnowę liturgii.

Więcej o Warsztatach Muzyki Niezwykłej w nr. 33 "Gościa Krakowskiego" na 22 sierpnia.