Poświęcono ołtarz mariacki  

Archiprezbiter kościoła Mariackiego ks. Dariusz Raś stwierdził, że zakończone po kilku latach prac "dzieło konserwacji ołtarza wielkiego, swoistej perły w koronie skarbów kościoła Mariackiego, jest szczególnym znakiem i źródłem błogosławieństwa Bożego". - Ta swoista Biblia z lipowego drewna, z 200 rzeźbami i tysiącami detali snycerskich wskazuje na chrześcijański porządek życia według łaski i błogosławieństw, które odkrywamy u Syna Bożego i Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu dziękujemy za lata wielkiego wysiłku badawczego i konserwatorskiego pod kierunkiem prof. Jarosława Adamowicza - powiedział ks. Raś.

Przewodniczący Mszy św. metropolita krakowski objaśnił w modlitwie teologiczne znaczenie ołtarza. - Wejrzyj, Panie, na ten ołtarz odnowiony, by sprawować przy nim święte misteria. Niech będzie miejscem uwielbienia i dziękczynienia, ołtarzem, przy którym będziemy spełniać święte obrzędy Ofiary Chrystusa. Niech będzie źródłem, z którego tryska woda dająca zbawienie - powiedział hierarcha. - Stając przed odnowionym, jakże wspaniałym ołtarzem genialnego Wita Stwosza, rozważając tajemnicę chwały Najświętszej Maryi Panny, odkrywamy raz jeszcze siłę wezwania, które kieruje do nas Apostoł Narodów: "Wolą Bożą jest wasze uświęcenie - jesteście powołani do świętości" - dodał w homilii metropolita krakowski.

Ołtarz był tworzony w latach 1477-1489. Rozpoczętą w 2015 r. renowację ołtarza prowadził Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zakończone w lutym br. prace kosztowały prawie 14 mln zł.