Ogólnopolska Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia rozpoczęła roczne przygotowania do obchodów 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu, którego w 2002 r. dokonał Jan Paweł II.

Mszy św. kończącej pielgrzymkę przewodniczył metropolita krakowski. W homilii zwrócił uwagę, że losy tajemnicy o miłosierdziu Bożym z trudem przebijały się do świadomości ludzi, także tych odpowiedzialnych za życie Kościoła powszechnego. Dopiero Jan Paweł II potwierdził, że słowa, które notowała św. s. Faustyna w swoim "Dzienniczku", są prawdą. - Drogie było mu to miejsce nawiedzane w czasach trudnych, w czasach pogardy. Tu rosła jego wiara na przekór temu wszystkiemu, co sprzysięgało się przeciwko chrześcijańskiej wierze i prawdzie, że Bóg jest pełen miłosierdzia i gotów przebaczyć największe nawet grzechy i zbrodnie - podkreślał abp Marek Jędraszewski, dodając, że Jan Paweł II był przekonany o świętości tego miejsca, gdzie w 2002 r. konsekrował bazylikę Bożego Miłosierdzia i zawierzył świat Bożemu miłosierdziu.

Przywołując określenie Jana Pawła jako "papieża Bożego miłosierdzia" arcybiskup zwrócił uwagę, że Karol Wojtyła przez lata dojrzewał do misji, którą zlecił mu Pan Bóg, i w której zawierały się m.in. napisanie encykliki poświęconej Bożemu miłosierdziu, kanonizacja św. s. Faustyny oraz konsekracja łagiewnickiej świątyni.

Co więcej, miłosierdzie przejawiało się nie tylko w nauczaniu Jana Pawła II, ale widoczne było w jego życiu. Znamienne było jego przytulenie się do krzyża w Wielki Piątek 2005 r., a także jego odchodzenie, gdy w liturgii Kościoła zaczęto już obchodzić Święto Bożego Miłosierdzia.

W związku z tym, że w przyszłym roku przypada 20. rocznica zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu, którego 17 sierpnia 2002 r. dokonał Jan Paweł II, metropolita krakowski zainaugurował też nowennę, która będzie przeżywana pod hasłem: "Miłosierdzie nadzieją dla świata". - Inaugurujemy tę nowennę, aby iskra, która stąd - zgodnie z wolą Pana Jezusa - ma iść na cały świat, sprawiała, że coraz to nowi ludzie, w nowych zakątkach naszego globu będą mogli z coraz większym zaufaniem i z coraz głębszą wiarą powtarzać: "Jezu, ufam Tobie!" - mówił arcybiskup.

Podczas uroczystości abp Jędraszewski poświęcił również dwa kolejne Dzwony Nadziei, które trafią do sanktuarium w Munyonyo (Uganda) i Chicago (USA). - Święcimy te dzwony, aby biły światu nie na trwogę, ale ku nadziei, dla pokoju serc, dla miłosierdzia, które ma ogarnąć nas wszystkich po to, aby świat był bardziej Boży, a przez to bardziej ludzki - mówił arcybiskup.

W ubiegłym roku Dzwony Nadziei zostały poświęcone dla Brazylii, Filipin i łagiewnickiej bazyliki, a w tegoroczne Święto Miłosierdzia - dla Oceanii oraz dla wysp Tonga i Samoa.