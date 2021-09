Podczas Mszy św. w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej spotkała się młodzież należąca do Ruchu Światło–Życie, Służby Liturgicznej Ołtarza, Grup Apostolskich RAM i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz małżeństwa formujące się w Domowym Kościele. Wszyscy przyjechali na #Rekodziękczynienie, by podziękować za czas wakacyjnych rekolekcji oraz prosić o potrzebne łaski na nowy rok formacyjny. Eucharystii przewodniczył bp Robert Chrząszcz.

W homilii zwrócił on uwagę na silną więź, jaka łączy Maryję i Jezusa. – Maryja patrzy na nas przez pryzmat swojego Syna, a On przez oblicze swojej Matki – powiedział i przypomniał, że w 1929 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, po śmierci mamy, młody Karol Wojtyła usłyszał od swojego ojca znamienne słowa: "Od dzisiaj to Ona będzie twoją Mamą". – To ojcowskie zawierzenie, świadectwo wiary w trudnej sytuacji, stało się wyznacznikiem duchowej wędrówki i rozwoju Karola Wojtyły. Realizację tego przedsięwzięcia widać w całości w jego posługiwaniu (…), i w papieskim zawołaniu "Totus Tuus" – zauważył, dodając, że również Prymas Tysiąclecia zawierzył swoje życie Matce Bożej i wielokrotnie podkreślał, że Maryja ma prowadzić do Jezusa.

Nawiązując do przypadającego na dziś fragmentu Księgi Judyty przekonywał również, że lud Boży potrafi zwyciężyć wszystkie ataki wrogich sił dzięki ufności i wytrwałości w wierze. W realizacji swoich planów Bóg posługuje się bowiem tym, co według oceny ludzkiej jest słabe. Taką wierną wykonawczynią planów Bożych była właśnie najpierw biblijna Judyta, a później Maryja. – Oto Maryja i dziś jest dla nas Matką i staje się przykładem oraz impulsem do konkretnego działania. Pobudza nas do podjęcia duchowej walki i odpowiedzialności za całą wspólnotę Kościoła – podkreślił bp Chrząszcz.

Zwracając się do kandydatów na animatorów mówił także, że Kościołowi bardzo potrzeba dziś wielkiego zaangażowania ludzi świeckich. – Co jest ważne w posłudze? Spojrzenie na Maryję! – zaznaczył i przypomniał, że ks. Blachnicki pisał, że Matka Boża jest wzorem, modelem i typem Kościoła. – Aby to zrozumieć, wystarczy spojrzeć na Maryję i odtwarzać w swoim życiu Jej postawę wobec Chrystusa – tłumaczył.

Warto dodać, że w oazowych rekolekcjach w tym roku wzięły udział 1154 osoby (moderatorzy, diakoni, klerycy, animatorzy, uczestnicy, a także kucharki). Zorganizowanych zostało 27 turnusów.