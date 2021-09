Historia tego miejsca sięga jeszcze czasów przedwojennych. W 1949 roku, kiedy już Kościół był prześladowany (przez władze komunistyczne - przyp. red.), dzięki determinacji waszych ojców i praojców wzniesiono świątynię - podkreślił abp Marek Jędraszewski. - Poprzez obrzęd konsekracji świątyni otwiera się dla nas najwspanialsza droga prowadząca do zbawienia. Jest to ważny i święty moment w dziejach waszej parafii. Dzięki konsekracji świątynia staje się własnością Boga - zauważył krakowski hierarcha.

Uroczystość pełna była akcentów góralskich. Wierni przybyli w strojach regionalnych, kapłani mieli ornaty nawiązujące do podhalańskiego folkloru, przygrywała kapela góralska. Gościnnie uroczystość uświetnił także chór z Nysy. Obecne były poczty sztandarowe OSP i Związku Podhalan.

- Nasza uroczystość jest dziękczynieniem i zwieńczeniem tego, co było przed nami, stąd dziękujemy za fundatorów i budowniczych świątyni, kapłanów, także tych, co odeszli do wieczności. Nie sposób nie wspomnieć sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który przebywał w Brzegach w latach 1974-1979 - podkreślał ks. Artur Bodziony ze zgromadzenia księży Misjonarzy Słowa Bożego. Duchowni pełnią posługę duszpasterską w Brzegach.

Parafia w Brzegach została erygowana w 2001 r., wcześniej mieścił się tu ośrodek duszpasterski, podlegający parafii w Białce Tatrzańskiej.