Wystawa "Co ja z wami mam? Duszpasterstwo turystyczne ks. Karola Wojtyły" ma przypominać i przybliżać chwile górskiego wędrowania, kajakowych spływów czy narciarskich zjazdów, przeplatanych momentami kontemplacji, modlitwy i duchowej refleksji.

Karol Wojtyła już od najmłodszych lat był pasjonatem turystyki i miłośnikiem przyrody, której piękno podziwiał. Zarówno sam, jak i z przyjaciółmi wyruszał na różne wyprawy, które stawały się okazją do osobistych refleksji, ale i spotkania z drugim człowiekiem. Jako młody ksiądz, duszpasterz akademicki w krakowskim kościele św. Floriana, a następnie biskup i kardynał krakowski, stał się przyjacielem, powiernikiem, autorytetem, a przede wszystkim pasterzem studentów ze środowiska krakowskiego. Duszpasterstwo turystyczne stało się dla nich okazją nie tylko do odpoczynku poprzez obcowanie z przyrodą czy uprawianie różnorodnych sportów, ale również dawało okazję do rozwoju duchowego oraz poszukiwania Bożego piękna, harmonii, dobra i prawdy w otaczającym świecie.

- Ksiądz Wojtyła, również w latach późniejszych, już jako papież, wielokrotnie podkreślał, że turystyka i obcowanie z naturą powinny prowadzić do odnowy człowieka, stwarzając przestrzeń do kontemplacji i stanowiąc impuls do pracy nad sobą, rozwijania relacji społecznych, jak też pogłębienia indywidualnej relacji z Bogiem. Także we wspomnieniach uczestników wypraw, pełnych ciepła i niekiedy humorystycznych anegdot, powracają echa polowych Mszy św., licznych indywidualnych rozmów, rozważań, porad - mówił ks. Jacek Kurzydło, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie, podczas wernisażu.

- To było duszpasterstwo przez kontakt - wskazał abp Marek Jędraszewski. - Młodzi ludzie wyjeżdżali z nim, żeby poznawać Polskę i uczyć się Boga, patrząc na piękny i cudowny świat, a także uczyć się przyjaźni. Karol Wojtyła zaznaczał, że Bóg jest obecny w dziełach natury i w duszy każdego człowieka. Przyszły papież podkreślał wagę spotkań międzyludzkich. Był duszpasterzem, ale takim, który słucha - zauważył metropolita.

Punktem wyjścia wystawy stał się album pamiątkowy, zawierający zdjęcia, mapy oraz opisy wypraw turystycznych ks. Wojtyły z lat 1958-1978. Przekazany został do Muzeum Archidiecezjalnego przez Kurię Metropolitalną w Krakowie jako dar od tych, których już od pierwszych lat swojej kapłańskiej posługi św. Jan Paweł II otaczał opieką duszpasterską. - To właśnie zdjęcia zawarte w tym albumie, zestawione z niezwykłymi pamiątkami tamtych lat - przedmiotami osobistymi ks. Wojtyły, których używał podczas wypraw, poprowadzą nas poprzez poszczególne części wystawy, poświęcone kolejno górskim wędrówkom, narciarskim wyjazdom oraz spływom kajakowym, ale też ich warstwie duchowej - dodał dyrektor muzeum.