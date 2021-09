Wernisaż wystawy odbył się 17 września w Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór. Podczas wernisażu zostały ogłoszone wyniki oraz wręczone nagrody w konkursie, którego celem było promowanie tradycji chrześcijańskiej, pokazanie kultu wizerunków Frasobliwego na Podhalu oraz kultywowanie tradycyjnego malarstwa na szkle i rzeźby ludowej.

- Założenia organizatorów zostały w stu procentach zrealizowane, a artyści w należyty sposób docenieni. Zasłużyli na wielkie podziękowania, że dzielą się z nami swoimi talentami - mówił ks. infułat Stanisław Olszówka, wieloletni dziekan zakopiański i członek jury konkursowego.

Do oceny zgłoszono 52 rzeźby w drewnie wykonane przez 31 autorów oraz 64 obrazy na szkle namalowane przez 42 osoby. "Wszystkie prace okazały się niezwykle interesujące; rzeźby to kontynuacja znakomitych tradycji ludowych, zaś malarstwo na szkle pokazało możliwości uwspółcześnienia tej techniki poprzez nowe rozwiązania warsztatowe i znakomite pomysły artystyczne. Interesujące okazały się zróżnicowane interpretacje tematu konkursu. O ile dla rzeźby przez wieki mamy ten sam schemat ikonograficzny, to w malarstwie temat Frasobliwego występuje rzadziej, co daje większe możliwości indywidualnego odczytania" - pisze w okolicznościowej publikacji Alicja Mironiuk-Nikolska.

Wśród nadesłanych prac są także te wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Zakopanem. Wystawie towarzyszą wybrane myśli bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wystawa będzie czynna do 30 października 2021 r. od poniedziałku do soboty (z wyłączeniem środy) od godz. 10.00 do 17.00.

Konkurs "Oblicza Frasobliwego" dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.

Wśród patronów medialnych wydarzenia jest "Gość Niedzielny". Honorowy patronat objął metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.