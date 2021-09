Przekonywał też, że miłość Boga do człowieka przybrała kształt daru, którym jest Jego Syn. Przyjęcie tego daru, którym jest Jezus Chrystus, jest warunkiem zbawienia człowieka.

- Boży Syn, umierając na krzyżu, uniżył się, ale później Bóg Go wywyższył. Zwycięstwo Chrystusa będzie więc także zwycięstwem tych wszystkich, którzy swoje życie złączyli z Jego losem, z tajemnicą Jego śmierci i zmartwychwstania - zaznaczył metropolita.

Odwołując się do wizji św. s. Faustyny, zauważył też, że Jezus dla zbawienia człowieka oddał wszystko, więc boli Go to, że ludzi nie chcą tego dostrzec, lekceważą to, nie wierzą, odwracają się od tego obojętnie, niekiedy nawet ze wzgardą.

Wskazując na mogilski wizerunek Ukrzyżowanego, arcybiskup przypomniał również, że początki jego kultu sięgają połowy XIII w., a nad krzyżem znajduje się napis: "Charitas sine modo" (łac. Miłość bez granic). - Ten krzyż mówi nam o miłości, która jest darem dla nas, bo do nas wychodzi, darem, który niejako woła z wysokości krzyża: "Weź ten dar jak swój skarb serca, przyjmij ten dar jako skarb swego umysłu, niech on cię wewnętrznie przemienia" - podkreślał abp Marek Jędraszewski.

Udzielił on później zebranym w mogilskim sanktuarium błogosławieństwa relikwiami Krzyża Świętego, a chętni mogli przyjąć sakrament namaszczenia chorych.

Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile jest jednym z najsłynniejszych ośrodków kultu Jezusa Ukrzyżowanego w Polsce. Opactwo cystersów od 1961 r. posiada relikwie Krzyża Świętego, pochodzące z bazyliki Santa Croce w Rzymie. W sanktuarium znajduje się również wizerunek Jezusa Mogilskiego. Odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego przyciąga corocznie tysiące wielu pielgrzymów.