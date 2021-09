Zjazd w sanktuarium pasyjno-maryjnym trwał od 17 do 19 września i wzięło w nim udział (na żywo lub zdalnie) 250 osób z 14 krajów.

Zjazd miał pomóc w zebraniu dotychczasowych doświadczeń działalności Ruchu Spotkań Małżeńskich w warunkach pandemii i nakreślenie drogowskazów, w jaki sposób w nowej rzeczywistości owocnie realizować charyzmat Spotkań Małżeńskich.

- Promujemy włączenie pracy zdalnej do Spotkań Małżeńskich na stałe jako nowy nurt dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą wyjechać na rekolekcje, a ich małżeństwo bardzo potrzebuje dialogu, odnowienia i odbudowania więzi. Dotyczy to szczególnie małżeństw w kryzysie - mówi Jerzy Grzybowski, współzałożyciel (wraz z żoną Ireną) ruchu rekolekcyjnego Spotkania Małżeńskie. - Promujemy też zdalne prowadzenie Wieczorów dla Zakochanych, czyli dla przygotowujących się do małżeństwa, gdyż widzimy owocność także tej formy pracy - dodaje.

W drogowskazy działalności Spotkań Małżeńskich wpisała się homilia krakowskiego biskupa pomocniczego Janusza Mastalskiego podczas Mszy św. w sobotę 18 września. Podkreślił on ważność budowania zaufania w małżeństwie i rodzinie, dbanie o siebie nawzajem i dialog. Wszystko to powinno być oparte na miłości Chrystusowej.

- Nie spodziewałam się, że podczas końcowych spotkań na zdalnych rekolekcjach i warsztatach usłyszę świadectwa podobne do tych, które słyszymy na rekolekcjach wyjazdowych - zauważa z kolei Teresa Jagielska z Ośrodka Spotkań Małżeńskich w Świdnicy, a Robert, mąż Teresy, dodaje: - Wsłuchanie się w wypowiedzi uczestników uzmysłowiło mi, jak wiele osób było do tej pory poza zasięgiem naszego oddziaływania z powodu opieki nad małymi dziećmi, opieką nad chorą osobą w rodzinie lub odległością od miejsca prowadzenia naszych zajęć.

Podobnym doświadczeniem dzieliło się wielu odpowiedzialnych za Spotkania Małżeńskie z różnych krajów.

Słowa: "Idźcie i głoście (Mk 16,15) dobrą nowinę o dialogu aż po krańce ziemi (Dz 1,8) - na żywo i zdalnie" zostały zaproponowane jako myśl przewodnia działalności Spotkań Małżeńskich na rok 2021/2022.

Honorowy patronat nad zjazdem objęli m.in. nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski oraz marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.