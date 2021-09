Solidarność jest jeszcze przed nami. 20. Dni Tischnerowskie  

Tegoroczne dni odbędą się w 40. rocznicę publikacji "Etyki solidarności" ks. Tischnera. Będą one przebiegały pod hasłem: "Solidarność jest jeszcze przed nami".

Jak podkreślają organizatorzy, spotkanie przypada w niełatwym okresie. - Ten trudny dla nas wszystkich czas potwierdził jednak aktualność hasła, które stało motywem przewodnim dni. Wychodząc z pandemii oraz związanych z nią ograniczeń i wyrzeczeń, stajemy dziś wobec nowych wyzwań - przekonują.

Przywołują słowa ks. Tischnera, który w "Etyce solidarności" pisał, że chwila, w której Polacy zapomnieliby o solidarności, byłaby chwilą ich duchowego samobójstwa.

Celem spotkania jest sięgnięcie do etycznego wymiaru solidarności, aby pokazać, że idea ta jest nie tylko ważną częścią dziejów Polski, ale również "światłem, które może pomóc lepiej i bardziej sensownie spojrzeć w przyszłość". - To bardzo ważne, by jeszcze raz spojrzeć na przeszłość polskiej Solidarności, wrócić do doświadczeń Sierpnia '80 i ich konsekwencji, ale równocześnie, by spojrzeć w przyszłość. Co dziś oznacza słowo "solidarność", co dzisiaj nas inspiruje, co powinniśmy zrobić, żeby w XXI w. być "ludźmi solidarności"? - komentuje temat dni Wojciech Bonowicz, pisarz, dziennikarz, biograf ks. Tischnera.

Dni Tischnerowskie rozpoczną się w środę 13 października o 17.00 w kolegiacie św. Anny Mszą św. w intencji ks. Tischnera. W czwartek o 11.00 w auli Collegium Novum UJ prof. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz w ramach cyklu Colloquia Tischneriana wygłosi wykład pt. "Kto może wybaczać historyczne winy?". Po wykładzie, z udziałem prelegentki, odbędzie się dyskusja "Solidarność kobiet", w której będą uczestniczyć również Janina Ochojska, Marta Titaniec i Anna Miler.

Wieczorem w Auli Dużej Auditorium Maximum UJ o 18.00 rozpocznie się "Jaskinia filozofów" z udziałem Hanny-Barbary Gerl-Falkovitz, Chantal Delsol i Rocco Buttiglionego.

W piątek o 11.00 w auli Collegium Novum UJ zaplanowano debatę "Przeszłość wciąż daje do myślenia", w której wezmą udział Elżbieta Ciżewska-Martyńska, Piotr Czekierda i Paweł Rojek. Następnie Zbigniew Stawrowski wygłosi wykład "Solidarność, miłość, sprawiedliwość". Po odczycie odbędzie się debata "Solidarność - niedokończony projekt" z udziałem prelegenta oraz Mirosławy Grabowskiej i Dariusza Gawina.

Po południu tego dnia odbędą się trzy spotkania. Na 17.00 zaplanowano wieczór pt. "Czytamy Tischnera". W auli im. ks. Tischnera w Collegium Witkowskiego UJ Adam Woronowicz przeczyta fragment książki "Etyka solidarności", a rozmowę z udziałem publiczności poprowadzą Paweł Rojek i Wojciech Bonowicz. O 18.30 na Scenie im. S. Wyspiańskiego AST odbędzie się pokaz archiwaliów Instytutu Myśli Józefa Tischnera oraz filmu "Wszyscy wszystko zjedli" Kamila Witkowskiego i ubiegłorocznej laureatki Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera Mariny Hulii. 20. Dni Tischnerowskie zakończą się o 20.00 w siedzibie Instytutu Myśli Józefa Tischnera, gdzie odbędzie się "Off Tischner", czyli Otwarte Forum Filozoficzne.

Wszystkie wydarzenia będą transmitowane na profilach FB "Dni Tischnerowskie" oraz "Józef Tischner", a także na YouTube.