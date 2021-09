Pawlikowice. Dziękczynienie michalitów  

Pawlikowice należące do gminy Wieliczka wybrano na zakończenie jubileuszu ze względu na to, że to właśnie tutaj duchowi uczniowie bł. ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912) prowadzili od 1903 r. zakład wychowawczy dla chłopców. 29 września 1921 r. doczekali się dekretu bp. Adama Stefana Sapiehy, zatwierdzającego na terenie diecezji krakowskiej Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła, "którego szczególnym celem jest wychowanie chrześcijańskie młodzieży ubogiej i opuszczonej". Zakonnicy są tu obecni do dziś, prowadząc od 70 lat duszpasterstwo parafialne. Parafia obejmuje także sąsiednie wsie - Mietniów i Chorągwicę.

W wypełnionej po brzegi świątyni parafialnej odprawiono jubileuszową dziękczynną Mszę św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, z udziałem ks. Dariusza Wilka CSMA, przełożonego generalnego zgromadzenia. Wzięło w niej udział także kilkudziesięciu kapłanów, siostry michalitki wraz z przełożona generalną s. Julią Szteligą, władze samorządowe, mieszkańcy parafii oraz goście z innych miejscowości, m.in. z michalickiej parafii w Byszycach koło Wieliczki. Dziękowano za 100 lat istnienia michalickiej wspólnoty zakonnej, modlono się także o kanonizację ks. Markiewicza.

- Z tego poczucia, że jest Bóg z nami i nad nami, bł. Bronisław Markiewicz podjął dzieło budowy królestwa Jezusowego, królestwa miłości, sprawiedliwości, dobroci i pokoju poprzez pracę pełną miłości wobec tych, którzy byli pozbawieni rodziców - sierot, biednych dzieci, niemających domu, a często nawet kromki chleba. Dzieło bł. Bronisława to odpowiedź na złość, niewierność, pychę w postaci zwycięskiej miłości pod przewodnictwem św. Michała Archanioła, którego imię znaczy "Któż jak Bóg?" - mówił abp Jędraszewski. - Kościół potrzebuje świadków miłości, Kościół potrzebuje tych, którzy będą wierni Bogu aż do końca, wiedząc, że tylko On jest najwyższy. Któż jak Bóg? Kościół potrzebuje tych, którzy Chrystusowi oddadzą się całkowicie i na zawsze poprzez posłuszeństwo Jego wołaniu, przykazaniom, prawu, miłości - dodał metropolita.

Wspomniał o dramatycznej sytuacji we współczesnym świecie, gdzie chce się, żeby człowiek zapomniał o Bogu, a tym samym o swojej godności, żeby podważał prawdę o stworzeniu człowieka na Boży obraz i podobieństwo, żeby wypaczał prawdę o małżeństwie i od najmłodszych lat deprawował dzieci. - Tym bardziej za św. Michałem Archaniołem musimy powtarzać "Któż jak Bóg?" i prosić go, by także nas zaciągnął do swoich szeregów, do swojego wojska, byśmy walczyli o Boga w naszych sercach, o miłość, o dobro, o prawdę, o autentyczne piękno - mówił, wplatając w homilię także słowa modlitwy papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła.

Na zakończenie uroczystości generał zakonu ks. Wilk przekazał metropolicie krakowskiemu kopię figury patrona zgromadzenia, znajdującą się we włoskim sanktuarium w Monte Sant'Angelo. Duża kopia figury św. Michała Archanioła znalazła się także w nowo wybudowanej grocie obok świątyni parafialnej. Pobłogosławił ją abp Jędraszewski.