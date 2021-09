- W duszpasterstwie nie chodzi o fajerwerki, wielkie eventy. One są ważne, bo wieńczą pracę, ale my mamy być "mistrzami głoszenia Chrystusa" - mówi ks. Edward Pleń SDB, krajowy duszpasterz sportowców.

Rekolekcje odbywają się w domu rekolekcyjnym KEP "Księżówka" w Zakopanem. Głosi je bp Damian Muskus OFM. Mówi o nowych wyzwaniach stojących przed kapłanami. - Kładzie nacisk na kapłańskie wyzwania i nadzieje w zmieniających się, trudnych czasach. Uwrażliwia, by nie bać się tego, co się dziś dzieje, ale głosić na co dzień Chrystusa, wychodzić do ludzi, zwłaszcza do zagubionych - relacjonuje ks. Pleń.

Biskup Muskus oparł rekolekcyjne rozważania na "dekalogu" sformułowanym przez papieża Franciszka podczas jednego ze spotkań z nuncjuszami. - To wskazówki nie tylko dla papieskich dyplomatów, ale także dla wszystkich kapłanów i osób konsekrowanych - podkreśla krakowski biskup pomocniczy. - Kapłan jest człowiekiem Bożym, jest człowiekiem Kościoła, jest człowiekiem gorliwości apostolskiej, człowiekiem pojednania, człowiekiem papieża, człowiekiem inicjatywy i posłuszeństwa, modlitwy, czynnej miłości i pokory - wymienia poszczególne części papieskich "przykazań".

Ogólnopolskie Rekolekcje dla Duszpasterzy Sportowców odbywają się regularnie. Biorą w nich udział nie tylko diecezjalni duszpasterze, ale i kapelani w klubach ekstraklasy, pierwszoligowych, a także księża, którzy pracują w takich stowarzyszeniach, jak Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP, Parafiada czy Salezjańska Organizacja Sportowa. Jest też obecny delegat KEP ds. duszpasterstwa sportowców bp Marian Florczyk. W tym roku w rekolekcjach uczestniczy największa, jak dotąd, liczba kapłanów - ponad 60.

- To jest ładowanie duchowych akumulatorów, wyjście na pustynię wydarzeń, pośród których żyjemy. To czas modlitwy, spojrzenia, dokąd idę, doświadczenia wspólnoty. Dzielimy się różnymi doświadczeniami, integrujemy się - wyjaśnia krajowy duszpasterz sportowców.

W czasie rekolekcji odbywa się także jesienne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy sportowców, podczas którego kapłani podsumowują minione wydarzenia i planują kolejne, m.in. spotkania opłatkowe czy sympozjum naukowe, organizowane przez SALOS.

W tym roku jednym z tematów była olimpiada w Tokio. Ogólnopolski duszpasterz sportowców towarzyszył reprezentantom Polski. - To było fantastyczne doświadczenie. Z powodu obostrzeń po raz pierwszy nie byłem na żadnym obiekcie sportowym, za to dosłownie 24 godziny na dobę byłem do dyspozycji sportowców. Gdy ktoś miał potrzebę rozmowy, chciał skorzystać z sakramentów, byłem dla niego - opowiada ks. Pleń. Jak dodaje, nawiązując do nauk rekolekcyjnych, duszpasterstwo nie polega na tym, by kapłan czekał na wiernych. - Mamy do nich wychodzić, szukać ich - podkreśla. - Dziś nie chodzi o fajerwerki, wielkie eventy. One są ważne, bo wieńczą pracę, ale my mamy być "mistrzami głoszenia Chrystusa". Na tym się znamy - dodaje.

W przyszłym roku rekolekcje odbywać się będą 19-22 września w Ośrodku Rekolekcyjno-Formacyjnym w Rybakach w archidiecezji warmińskiej.