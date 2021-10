Legendarny zespół Rustavi już od 50 lat prezentuje publiczności na całym świecie gruzińskie pieśni i tańce narodowe. Na koncie ma ponad 8 tys. widowisk wystawionych w ponad 80 krajach świata, w najlepszych salach koncertowych i operowych. W listopadzie odwiedzi aż 14 miast Polski. Pierwszym z nich będzie Kraków. Zespół Rustavi polskim widzom chce pokazać zarówno swoje najlepsze, jak i najnowsze tańce. Jak zawsze też zaskoczy fantastyczną energią oraz choreografią, a wszystko to odbędzie się z akompaniamentem gruzińskiej muzyki i unikatowego śpiewu chóru na żywo.

"Energia gorących mężczyzn z gór Kaukazu, elementy prawdziwego pojedynku na szablach, akrobacje oraz czułość i łagodność pięknych kobiet, jakby płynących po scenie w fantastycznie kolorowych kostiumach. W każdym tańcu, w każdej pieśni rozbrzmiewa historia całego narodu, regionu, miasta. To są emocje dla całej rodziny: od dzieci do seniorów" - zachęcają organizatorzy widowiska do przyjścia do ICE Kraków.



Warto dodać, że od 2016 r. dyrektorem Rustavi jest młody utalentowany lider Amiran Toidze. Głównym choreografem jest zaś Pridon Sulaberidze, który podpisuje się pod gustownie dobraną i oryginalną aranżacją tańców ludowych.

Dla naszych Czytelników organizatorzy mają dwa podwójne zaproszenia na widowisko. By je zdobyć, wystarczy w poniedziałek 4 października napisać do nas na adres: krakow@gosc.pl, podać swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu, a także odpowiedzieć na pytanie: "Z jakiej muzycznej dynastii wywodził się założyciel zespołu?".

