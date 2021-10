Kraków. Nowy ogród przy starej strzelnicy  

Nowy ogród znajduje się na terenie dawnej strefy strzelań, czyli pomiędzy stanowiskami strzeleckimi a linią celów. Linię celów markuje drewniana konstrukcja naśladująca kulochwyt, która w przyszłości ma być miejscem ekspozycji wystaw fotograficznych. Cały teren ogrodu zaprojektowany jest jako miejsce zabaw (tor do gry w bule, szachownica i plansza do japońskiej gry go), demonstracji efektów optycznych leżących u podstaw fotografii (camera obscura, do której można wejść, mozaikowe zwierciadła zmieniające perspektywę widzenia) i spotkań towarzyskich (są drewniane siedziska). Do dawnej funkcji strzelnicy, oprócz kulochwytu, nawiązują trzy lunety strzeleckie, przez które wprawdzie nie można już teraz obserwować celności strzałów, ale za to można popatrzeć wieczorem na księżyc.

Ogród jest spory - ma pół hektara. Jego zagospodarowaniem zajmował się Zarząd Zieleni Miejskiej. Trwało to pół roku i kosztowało w sumie niemało, bo bez mała 2 mln zł. Inwestycja została sfinansowana z funduszów miasta.

- Ten obiekt ma swoją historię, a ogród mocno do niej nawiązuje - powiedział 30 września prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podczas otwarcia Ogrodu MuFo Strzelnica. Faktycznie, historia to nie byle jaka. Strzelnicę zbudowano w końcu XIX w. dla potrzeb austriackiego garnizonu Twierdzy Kraków. Odbywali tu szkolenia ogniowe cesarsko-królewscy rekruci, a później także członkowie Związku Strzeleckiego i legioniści Józefa Piłsudskiego. W jednym z odcinków monumentalnego serialu Andrzeja Wajdy "Z biegiem lat, z biegiem dni" możemy oglądać ćwiczenia legionistów w tej właśnie strzelnicy, jeszcze przed wielkim remontem, który zmienił jej wygląd (nieznacznie) i przeznaczenie (znacznie).

Jeśli komuś daleko na Wolę (ul. Królowej Jadwigi 220), może także zwiedzić starą siedzibę MuFo przy ul. Józefitów 16, która przeszła wielki remont. Marek Świca, dyrektor MuFo, poinformował, że z okazji otwarcia ogrodu do 8 października trwa specjalna promocja - na hasło: "Ogród MuFo Strzelnica" bilet na zwiedzanie oddziału muzeum w starej strzelnicy będzie kosztował tylko 5 zł.