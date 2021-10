Przed Królową Polski ze słonecznikiem  

Na Jasnej Górze w sobotę 2 października odbyła się XXIV Pielgrzymka Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi. Uczestniczyło w niej kilka tysięcy osób. Wydarzenie od lat organizuje Stowarzyszenie "Częstochowskie Amazonki". Do Królowej Polski przybyły także amazonki z Podhala.

Większość z nich zabrała ze sobą słoneczniki. - Słonecznik to kwiat słońca, a słońce to podstawa życia, które jest najcenniejszym darem, szczególnie dla amazonek - tłumaczy s. Danuta Lipińska z Ludźmierza.

Chociaż na jasnogórskich błoniach zgromadziły się głównie kobiety, to - jak podkreśla Elżbieta Markowska, prezes Częstochowskich Amazonek - ich apel o badania profilaktyczne skierowany jest do wszystkich. - Mówimy także do panów, do całego naszego społeczeństwa, by dbać o zdrowie i profilaktykę. Niestety, podczas pandemii wzrosła liczba zachorowań ze względu na trudniejszy dostęp do lekarzy - zauważa Elżbieta Markowska.

Mszy św., która była głównym punktem pielgrzymki, przewodniczył bp Antoni Długosz.