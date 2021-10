Olga Tokarczuk honorową obywatelką Krakowa  

- Jest człowiekiem słowa i używa go w słusznej sprawie - mówił podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa prezydent Jacek Majchrowski.

Podkreślił też, że Olga Tokarczuk - pisarka, eseistka, poetka, laureatka Literackiej Nagrody Nobla - w swoich dziełach piętnuje grzechy cywilizacyjne, wskazuje na konieczność ratunku dla świata przez edukację społeczeństwa, "angażując emocje odbiorców i domagając się zajęcia stanowiska".

Prezydent Krakowa przypomniał, że kiedy Olga Tokarczuk została uhonorowana Nagrodą Nobla, podjął decyzję o utworzeniu wyjątkowego pomnika pisarki - na terenach poprzemysłowych Nowej Huty zasadzono ponad 25 tys. roślin, które w przyszłości przemienią się w las, nazwany na cześć jej powieści "Prawiekiem". Wśród drzew sadzonych przez mieszkańców miasta znalazły się buki i dęby szypułkowe, przywiezione do Krakowa prosto z posesji noblistki w Sudetach Środkowych.

- Olga Tokarczuk dzięki swojej twórczości staje się dziś kreatorką narodowej wyobraźni. Po latach wymuszonych przez sytuację historyczną przemilczeń służy regeneracji i uzupełnieniu luk w pamięci narodu. Podejmuje próbę opowiedzenia Polski na nowo - zaznaczył Jacek Majchrowski, dodając, że proza Olgi Tokarczuk przyciąga dzisiaj czytelników na całym świecie nie tylko symboliczną wielowymiarowością, plastycznością opisu czy mistyczną aurą. Jej ogromną zasługą jest bowiem wielość nowych, innych perspektyw, służących do opisu zjawisk - zdawałoby się - doskonale znanych.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec wskazał z kolei, że Kraków "kocha kulturę i jej twórców". - Kreuje im bezpieczną przestań, którą zawsze mogą nazywać domem. Niech od dziś to miejsce będzie także domem dla pani Olgi Tokarczuk - mówił.

Noblistka w swoim wystąpieniu przekonywała z kolei, że choć nigdy nie mieszkała w Krakowie, to zawsze ją "tu ciągnęło". - Przyjeżdżałam do Krakowa z zadziwieniem i zachwytem, że to miasto wciąż istnieje i trwa i pielęgnuje swoje tradycje - mówiła Olga Tokarczuk. Przyznała również, że spełniło się jej marzenie - została autorką publikującą w Wydawnictwie Literackim.