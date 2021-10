Czwarte "Kredkobranie" zakończone  

Tegoroczna zbiórka przyborów szkolnych i materiałów plastycznych dla polskich dzieci z Kresów przyniosła rekordowy efekt - wartość zebranych przedmiotów to ok. 900 tys. zł!

Akcję, w którą przez cały wrzesień mogli włączyć się Małopolanie, podsumowali wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz prezes Zarządu Fundacji "Ignatianum" i koordynator zbiórki Tomasz Konturek.

"Kredkobraniu" towarzyszyło hasło: "Pamiętamy - pomagamy". - Dzięki zaangażowaniu wielu osób z całej Polski po raz kolejny został pobity rekord. Jednak nie liczby są tutaj najważniejsze, a serca otwarte na potrzeby najmłodszego pokolenia Polaków mieszkających na Kresach - ocenia T. Konturek. - Jesteśmy, jako fundacja i wolontariusze, wdzięczni za zaangażowanie każdego w tę akcję. Przerosła ona nasze oczekiwania. Dzięki tak wielkiemu odzewowi będziemy mogli dotrzeć z pomocą do jeszcze większej liczby miejsc na polskich Kresach. Teraz będziemy segregować dary w magazynie. W drugim tygodniu listopada pojedziemy na Litwę, a następnie na Ukrainę - dodaje T. Konturek.

Zebranych zostało aż 140 tys. opakowań i przyborów szkolnych oraz materiałów plastycznych. W akcję włączyło się prawie 500 instytucji - szkół, przedszkoli, firm z całej Polski. To o niemal 60 tys. darów i o 250 instytucji więcej niż w ubiegłym roku. Wartość zebranych przedmiotów to ok. 900 tys. zł.

- Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczne "Kredkobranie". Szczególnie teraz, w dobie pandemii, liczy się pamięć o tych, którzy żyją w trudniejszych warunkach. Wysyłamy naszym rodakom na Kresach bardzo czytelną wiadomość: jesteśmy z wami, pamiętamy, chcemy was wspierać. Zależy nam, by najmłodsi Polacy mieszkający na Litwie czy Ukrainie czuli tę łączność z Macierzą - mówi wojewoda Kmita.

Akcja została zorganizowana przez Fundację "Ignatianum" oraz krakowskie Stowarzyszenie "Korzenie". Honorowe patronaty objęli nad nią metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski i rektor Akademii "Ignatianum" w Krakowie ks. prof. Józef Bremer SJ.