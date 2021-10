Kapłańska adoracja  

Organizatorzy inicjatywy pod hasłem: „Ja jestem” zapewniają, że nie jest ona ich pomysłem, ale zrodziła się z natchnienia Ducha Świętego. - W tym samym czasie w sercu kilku kapłanów pojawiło się pragnienie nieustannej modlitwy w ciszy przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie. Ta modlitwa jest wyrazem duszpasterskiego nawrócenia, którego nieustannie potrzebujemy. Jezus powiedział przecież, że bez Niego nic uczynić nie możemy, dlatego mamy świadomość, iż nasza posługa zależy od osobistej relacji z Chrystusem, która umacnia się przede wszystkim na spotkaniu z Nim na modlitwie - tłumaczy ks. Andrzej Tarasiuk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

- Natchnieniem Ducha Świętego, który zadziałał tak pięknie, że się dogadaliśmy i zjednoczyliśmy we wspólnym przedsięwzięciu, jesteśmy bardzo poruszeni. Cieszymy się, że w momencie, kiedy Kościół, nasz dom, przeżywa różne wstrząsy i kryzysy, chcemy jako kapłani trwać twarzą w twarz przed Panem i oglądać Jego piękno. Chcemy też, by to była nasza kapłańska odpowiedź na próbę, jaką przechodzi Kościół - dodaje ks. Dariusz Talik, rektor kościoła św. Wojciecha na Rynku Głównym.

Zauważa też, że problemy w Kościele były, są i będą - zaczynając od tych, które znamy z czołówek gazet, a kończąc na tych najmniej dostrzegalnych. - Sam Jezus zapowiedział, że fale będą uderzały w Jego łódź. Poprzez modlitwę adoracyjną chcemy więc chronić Kościół i naszą więź z nim - przekonuje ks. Talik.

Choć adoracja jest oddolną inicjatywą księży, będzie ona odbywała się ramię w ramię ze świeckimi, którzy często odwiedzają kościół św. Wojciecha. - Kapłani nie są przecież w niczym lepsi od świeckich. Może nawet jesteśmy większymi od nich grzesznikami… Na modlitwie natomiast wszyscy jesteśmy równi, dlatego chcemy na niej trwać ze świeckimi i dla świeckich - zaznacza ks. prof. dr hab. Andrzej Muszala, bioetyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Kapłani, którzy chcą włączyć się w adorację (będzie się ona odbywała codziennie od 7.00 do 21.37, z przerwą na Mszę św. o 15.15), powinni wysłać swoje zgłoszenie na adres adoracjawojciech@gmail.com. Wtedy będą mogli wpisać się w grafik, wybierając dzień i godzinę, które najbardziej im pasuj, by przyjechać i zanurzyć się w ciszy.

Więcej o inicjatywie piszemy w najnowszym "Gościu Krakowskim" (na 17 października).