Abp Jędraszewski na rozpoczęcie synodu: To ma być czas łaski  

W Eucharystii, którą rozpoczął Hymn do Ducha Świętego, uczestniczyli przedstawiciele różnych stanów i różnych zakątków naszej diecezji. Dziękując im za obecność abp Jędraszewski mówił: - Jesteśmy powołani do jedności, do komunii, do braterstwa, które rodzi się z poczucia, że jesteśmy ogarnięci jedyną miłością Boga.

Wyjaśniał też, że słowo "synod" oznacza wspólną drogę, wspólne dążenie do jakiegoś celu. - Tego, jak zdążać, jak być razem jednym duchem uczy nas sam Chrystus - tłumaczył. - Iść razem z Chrystusem, to znaczy dźwigać ciężar swojego człowieczeństwa, z wszystkimi jego słabościami, upadkami, lękami, obawami. Dźwigać swój krzyż, będąc wpatrzonym w Mistrza, który pokazuje, jak dźwigać ciężar odpowiedzialności, także za innych - zaznaczył arcybiskup.

Odwołując się do homilii papieża Franciszka sprzed tygodnia, na rozpoczęcie synodu w Rzymie, metropolita stawiał także pytania o gotowość na prawdziwe i pełne spotkanie z Bogiem i innymi ludźmi, gotowość słuchania i rozeznania. - Konieczny jest nam szczególny "słuch serca", czyli słuchanie sercem bardziej niekiedy niż samym i zimnym rozumem - mówił arcybiskup, dodając, że synod będzie czasem odkrywania tego, co Bóg pragnie wskazać dzisiaj Kościołowi jako drogę, by z jeszcze "większą mocą, radością i wewnętrznym przekonaniem głosić światu prawdę Ewangelii".

- Ma to być dla nas wszystkich czas łaski, czas odnowy i nawrócenia - podkreślał metropolita i przywołał przykład św. Franciszka z Asyżu, który odnowę Kościoła zaczynał od siebie, a wszystkie dzieła, które podejmował, musiały być błogosławione przez Kościół.

W diecezjalnym etapie prac synodalnych szczególnymi patronami będą święci związani z katedrą na Wawelu, a więc święci świeccy (św. Wacław - wzór zatroskania o chrystianizację własnego kraju i św. Jadwiga - zatroskana o ewangelizację innych narodów) i święci biskupi krakowscy (św. Stanisław - zatroskany o właściwe życie moralne powierzonych sobie owiec oraz o wolność sumienia i wyższość prawa moralnego nad stanowionym, bł. Wincenty Kadłubek - wzór pokory i zatroskania o własną świętość, św. Jan Paweł Wielki - zatroskany o obecność Chrystusa na całym świecie, o prawdę, o autentyczną wolność, której nie będzie bez wolności religijnej, zatroskany o ojczyznę i rodziny).

- Przyzywamy ich podczas tej świętej liturgii, by pokazywali nam jak żyć, jak iść za Chrystusem, jak budować Kościół, jak być nieustannie otwartym na natchnienia Ducha Świętego - zakończył abp Jędraszewski.

Ogłosił on także, że 26 grudnia w Zakopanem rozpocznie się peregrynacja ikony Świętej Rodziny w archidiecezji krakowskiej.