Jak pisze o. Gałuszka, wierzący w Boga ani nie zaprzecza obecności zła w świecie, ani też nie pomniejsza jego wpływu na świat, a równocześnie nie kwestionuje on dobroci, wszechmocy czy też istnienia Boga.

"Dzięki wierze w Boga, zaufaniu Mu i poddaniu się Jego prowadzeniu człowiek staje się zdolny do przyjęcia właściwej postawy wobec zła i potrafi adekwatnie na nie reagować. Z punktu widzenia teologii zagadnienie zła zostało już rozwiązane przez Boga, człowiek zaś wciąż jeszcze się z nim nie uporał" - zauważa o. Gałuszka i dodaje, że teolog wobec problemu zła może więc zachować pokój, a nawet optymizm - przecież zło to sekret, który zna Bóg. Co ważne, w ten właśnie sposób do problemu zła podchodził również jeden z największych teologów i świętych Kościoła, czyli Tomasz z Akwinu. On też został wybrany przez autora książki jako przewodnik i mistrz w poszukiwani odpowiedzi na pytanie o źródło zła i sens cierpienia.

W spotkaniu, które odbędzie się w krakowskim kapitularzu ojców dominikanów (ul. Stolarska 12), wezmą udział prof. Marek Drwięga (Instytut Filozofii UJ),

dr Grzegorz Chrzanowski OP (UPJPII) oraz dr hab. Tomasz Gałuszka OP, prof. UPJPII.