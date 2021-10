Opactwo w Staniątkach i kościół w Orawce Pomnikami Historii

Wśród nowych obiektów wpisanych na listę Pomników Historii znalazło się m.in. opactwo św. Wojciecha benedyktynek w Staniątkach oraz kościół w Orawce. Te dwa wyjątkowe miejsca znajdują się na terenie archidiecezji krakowskiej.

- Dzisiejsza uroczystość dopełnia pięknego dzieła. Dziękuję państwu za to, że dbacie o niezwykłe świadectwa naszej historii i tradycji. Dzięki waszej pieczy nad tymi obiektami one są dzisiaj wspaniałym źródłem wiedzy - podkreślił Andrzej Duda, wręczając okolicznościowe tablice zarządcom i opiekunom obiektów. - Lista Pomników Historii to wyjątkowy status, który podnosi zabytki na piedestał i zapewnia im szczególną ochronę - dodał prezydent.

"Orawka - kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Dokument kultury polskiej części Górnej Orawy. Jedyny zachowany w tym regionie drewniany kościół ilustruje przenikanie się wpływów polsko-węgierskich i tradycji na ziemiach pogranicza" - czytamy w uzasadnieniu nadania kościołowi tytułu Pomnika Historii.

"Staniątki - opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek - najstarszy w kraju klasztor benedyktynek o ośmiusetletniej ciągłości funkcjonowania. Unikatowy dokument rozwoju architektury gotyckiej oraz barokowej z wyjątkowo cennymi dziełami sztuki" - to z kolei uzasadnienie dla Staniątek.

Uznanie za Pomnik Historii oznacza nadanie danemu zabytkowi lub parkowi kulturowemu szczególnej rangi ze względu na jego wartość dla kultury narodowej. Do tej pory prezydent Duda nadał tytuł Pomników Historii 54 obiektom zabytkowym.