Powstaje Centrum Wolontariatu Misyjnego im. Heleny Kmieć  

Zbiórka pieniędzy na ten cel rozpocznie się w Niedzielę Misyjną 24 października.

Placówkę tworzą Fundacja im. Heleny Kmieć oraz Wolontariat Misyjny "Salvator", w którym działała misjonarka. - Nie chcemy stawiać Helence pomników czy tablic, chcemy, aby jej pamięć była żywa w działaniach i w ludziach, którzy będą mogli inspirować się jej pięknym życiem - mówi Marta Omieczyńska, dyrektor biura fundacji.

Centrum będzie mieściło się w Trzebini, przy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, w należącym do zgromadzenia salwatorianów dwukondygnacyjnym budynku, w którym niegdyś znajdowała się drukarnia. Obecnie stoi nieużywany. - Nasz plan zakłada przebudowę, modernizację i wyposażenie pomieszczeń tak, aby budynek mógł spełniać swoją funkcję jako centrum wolontariatu misyjnego - wyjaśnia M. Omieczyńska.

Po przebudowie budynek będzie służył celom statutowym Fundacji im. Heleny Kmieć i Wolontariatu Misyjnego "Salvator". Będą tam organizowane wydarzenia edukacyjne i kulturalne. Ma to być miejsce żywej pamięci o Helenie, formacji wolontariuszy, zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz gabinetu terapeutycznego. Gospodarze będą dysponowali również zapleczem noclegowym. Do uruchomienia placówki potrzebne są pieniądze - 1 608 378 zł. - Każda przekazana złotówka przybliża nas do stworzenia miejsca, gdzie misja Heleny będzie trwać nadal, a wolontariusze misyjni będą mieli przestrzeń do dalszego rozwoju - zachęca do wpłat szefowa biura fundacji.

Pomóc można na kilka sposobów: przekazując darowiznę za pośrednictwem strony internetowej helenakmiec.pl, przekazując lub licytując przedmioty umieszczone w Bazarku Misyjnym, udostępniając informację o zbiórce w mediach społecznościowych.

Zbiórka rozpocznie się w niedzielę o 14.00 premierą filmu "Misja świętość" na kanale YouTube Fundacji im. Heleny Kmieć. Obraz opowiada o wolontariuszce i misjach na węgierskiej placówce w Galgaheviz, gdzie Helena posługiwała w 2012 roku.

Fundacja im. Heleny Kmieć została założona przy współpracy Polskiej Prowincji Salwatorianów, rodziny oraz osób, które pragną kontynuować jej dzieło. Za główną misję postawiła sobie wszechstronne wsparcie placówek misyjnych w opiece nad dziećmi i młodzieżą w krajach misyjnych, które zmagają się z wieloma problemami, takimi jak bieda, bezdomność, choroby czy brak edukacji. Fundacja wspiera 113 stypendystów w Zambii, Meksyku, Boliwii i Tanzanii, prowadzi szkolenia i prelekcje na temat wolontariatu misyjnego w Polsce i na świecie, organizuje konkurs "Podaj dobro dalej". Prowadzi również stronę internetową poświęconą swojej patronce. Pod adresem: helenakmiec.pl można znaleźć informacje o tym, jak włączyć się w dzieło upamiętnienia tragicznie zmarłej wolontariuszki.

Helena Kmieć do Wolontariatu Misyjnego "Salvator" w Trzebini wstąpiła w 2012 roku. Od początku mocno angażowała się w działalność wspólnoty. Posługiwała na placówkach misyjnych w Rumunii, na Węgrzech i w Zambii. Działała również w Duszpasterstwie Akademickim w Gliwicach, śpiewała w Chórze Akademickim Politechniki Śląskiej. Angażowała się w pomoc dzieciom w nauce w świetlicy Caritas i działalność Katolickiego Związku Akademickiego w Gliwicach. W lipcu 2016 r. pełniła funkcję koordynatorki Światowych Dni Młodzieży w rodzinnej parafii.

8 stycznia 2017 r. rozpoczęła posługę z ramienia Wolontariatu Misyjnego "Salvator" jako wolontariuszka misyjna w Boliwii, z zamiarem półrocznej pomocy siostrom służebniczkom dębickim w prowadzonej przez nie ochronce dla dzieci w Cochabamba, gdzie została zamordowana 24 stycznia 2017 roku.