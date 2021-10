Kraków-Czyżyny. Podziękują za 70 lat parafii  

W niedzielę 24 października parafia św Judy Tadeusza w Krakowie-Czyżynach obchodzić będzie odpust. Będzie to także uroczystość dziękczynna za 70 lat istnienia parafii.

Mszy św. odpustowej o 11.30 przewodniczył będzie w świątyni parafialnej (ul. Wężyka 6) bp Jan Zając.

Parafia czyżyńska łączy to, co stare, z nowym. Czyżyny były niegdyś jedną ze starych wsi, które zostały włączone w obręb Nowej Huty. Ich wygląd zmienił się diametralnie, gdy wszedł tu wielki przemysł, powstały osiedla bloków. Wieś należała przez wieki do parafii św. Bartłomieja w Mogile.

Budowa obecnego kościoła rozpoczęła się w 1936 r. Poświęcony w 1942 r., stał się świątynią filialną parafii mogilskiej. Prowadzono tu dynamicznie duszpasterstwo. Parafia została zaś erygowana formalnie 14 kwietnia 1951 r. przez kard. Adama Sapiehę, który był też fundatorem istniejącej do dziś na tym terenie Szkoły Podstawowej nr 156.

- Pierwszym proboszczem został ks. Józef Zastawniak. Ponieważ nowa parafia nie miała plebanii, początkowo nadal mieszkał w Mogile. Aby być bliżej swoich parafian, z czasem wynajął pokój u państwa Makowskich, mieszkających naprzeciw kościoła w Czyżynach. W tym pokoju urządził tymczasową parafialną kancelarię - mówi ks. Artur Czepiel, wikariusz parafii i jej historyk.

Teraz do mieszkańców nielicznych już starych czyżyńskich domów wiejskich oraz bloków z czasów pierwszego czterdziestolecia funkcjonowania pobliskiej huty, dołączają kolejni mieszkańcy. Parafia liczy formalnie kilkanaście tysięcy osób, lecz ciągle się powiększa. Powstają bowiem nowe domy, blok za blokiem, osiedla za osiedlami, zaludniające się nowymi mieszkańcami. W związku z tym duszpasterze parafii kierowanej obecnie przez ks. Zygmunta Kosowskiego szukają rozmaitych sposobów dotarcia do nich m.in. przez media społecznościowe. Prócz multimedialnej strony parafialnej działa także profil na FB stworzony m.in. z myślą o nowych mieszkańcach, którzy przecież nie od razu po zakupieniu mieszkania idą tutaj do kościoła. Młodzi są bowiem początkowo związani jeszcze mocno z parafiami, z których pochodzą.

Parafianinem czyżyńskim był m.in. płk Mieczysław Herod (1918-2018), bohaterski żołnierz trzech kampanii II wojny światowej m.in. kampanii wrześniowej 1939 r., obrony Tobruku oraz kampanii włoskiejj II Korpusu gen. Władysława Andersa, w tym bitwy o Monte Cassino. Był kawalerem orderu Virtuti Militari. "Od wielu lat mieszkał na naszym terenie, blisko kościoła, Współtworzył naszą wspólnotę parafialną, my zaś byliśmy dumni, że mieliśmy wśród nas bohatera" - mówił w trakcie jego pogrzebu 23 maja 2018 r. ks. Czesław Sandecki (1959-2020), ówczesny proboszcz. Ów zmarły w ub. roku duszpasterz, kierujący parafią czyżyńską przez 10 lat, pozostawił po sobie bardzo dobre wspomnienia.

Osoby zainteresowane historią parafii więcej szczegółów mogą znaleźć w publikacji autorstwa ks. Czepiela, która jest dostępna w kościele parafialnym.