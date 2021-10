W Watykanie trwa czwarta tura wizyty ad limina apostolorum polskich biskupów. Obecnie odbywają ją biskupi metropolii krakowskiej i katowickiej.

Odnosząc się do sytuacji osób konsekrowanych w Polsce, krakowski biskup pomocniczy ocenił, że zakony w naszym kraju są wciąż liczne. Żyją w nich 32 tys. osoby. - Ponad połowę z nich stanowią siostry zakonne. Zakonników jest 11 tys. Życie kontemplacyjne wybrało 1,2 tys. osób. W porównaniu z innymi krajami jest to znacząca liczba - relacjonował.

Biskup Muskus mówił, że członkowie zgromadzeń męskich wychodzą naprzeciw potrzebom Kościoła w Polsce, chętnie przejmując odpowiedzialność za prowadzenie parafii.

Poinformował ponadto, że podczas wizyty w kongregacji nawiązał do kryzysu powołań, który dotyka zarówno zgromadzeń żeńskich, jak i męskich. - Każdego roku w ostatnich latach ta liczba się zmniejszała. W tym roku, trzeba powiedzieć, jest to może jeszcze nie krytyczna liczba, ale dająca bardzo wiele do myślenia - zauważył. Dodał, że ten spadek powoduje, iż zakony czy poszczególne prowincje prowadzą ze sobą rozmowy w celu połączenia nowicjatów czy seminariów.

- Lekarstwem na kryzys powołań jest świadectwo życia osób konsekrowanych i ich ciągła formacja - uważa bp Muskus. - Sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego abp José Rodríguez Carballo mówił podczas naszego spotkania, że pierwszą grupą docelową tej formacji powinni być przełożeni, bo od nich zależy klimat we wspólnocie, a to przekłada się na jakość życia zakonnego i zaangażowania w życie Kościoła - relacjonował hierarcha.

Kolejnym tematem podejmowanym w tej kongregacji był apostolat zakonów oraz współpraca zakonów z Kościołami lokalnymi, z diecezjami. - Zakony nie stanowią jakiejś enklawy wyjętej spod prawa, one są w Kościele i mają Kościołowi służyć i dla Kościoła pracować - powiedział bp Muskus.