Abp Polak: Podstawowe w formacji są relacje personalne  

W trwających dwa lata zajęcia uczestniczyli kapłani diecezjalni i zakonni z Polski i zagranicy.

W homilii prymas Polski odwołał się do nowego dokumentu określającego zasady formacji kapłańskiej "Droga formacji prezbiterów w Polsce". Przypomniał, że "podstawowe w każdej formacji są relacje personalne, a nie same programy i struktury formacyjne". - To przecież osoby uczą więzi, wychowują i prowadzą do Boga. Owszem, konieczne są programy i struktury, ale tylko na tyle i o tyle, gdy służą celom formacji - podkreślał.

Arcybiskup Polak wskazywał, że wszystkie etapy formacji wychowują do "ciągłego bycia w drodze za Jezusem w postawach wiary i nawracania się, także w doświadczeniach słabości, strat, niemocy czy bezradności". - Z tego też powodu potrzeba dynamicznego i spersonalizowanego modelu formacji - dodał.

Przewodniczący Komisji KEP ds. Duchowieństwa mówił, że potrzeba osób "kompetentnych i przygotowanych", ale także "rozumiejących i akceptujących", respektujących podstawową zasadę pedagogiczną - od formacji własnej do formacji innych. - Zasada ta oznacza, że pierwszą waszą troską jako formatorów musi być podążanie własną drogą wiary i nawracania się - zaznaczył abp Polak.

Zakończona edycja szkoły dla formatorów odbywała się w cieniu pandemii, co wydłużyło jej trwanie i zmusiło organizatorów do prowadzenia zajęć hybrydowo. W 2019 r. rozpoczęło je 80 uczestników (37 księży diecezjalnych oraz 43 zakonnych). Uczestniczyli w 11 sesjach 5-dniowych oraz dwóch seriach 9-dniowych rekolekcji lectio divina. Dyplomy odebrało 70 uczestników z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu.

W przemówieniu kończącym dwuletnie zajęcia dyrektor szkoły ks. Krzysztof Wons SDS wymienił trzy wartości najcenniejsze w tych spotkaniach. - Po pierwsze - doświadczenie silnych i głębokich relacji braterskich pośród bogactwa środowisk kościelnych i duchowości. Po drugie - rozmiłowanie w słowie Bożym i uczenie się kultury formacji w dynamice wielowiekowej praktyki lectio divina. Po trzecie - formacja integralna, polegająca nie tylko na poznaniu narzędzi, ale przede wszystkich na osobistej formacji wychowawcy - mówił.

W przeprowadzonych w krakowskim CFD dziewięciu edycjach szkoły od 2001 do 2021 r. zajęcia formacyjne ukończyło łącznie 644 absolwentów. We wrześniu 2022 r. rozpocznie się jubileuszowa, 10. edycja zajęć. Inauguracja będzie miała miejsce w 25. roku działalności Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.