Na krakowskich cmentarzach kwestować będzie ok. 300 wolontariuszy - od dzieci po seniorów.

To szczególna zbiórka z dwóch powodów. Po pierwsze - Hospicjum św. Łazarza obchodzi w tym roku swoje 40-lecie. Po drugie - w ubiegłym roku kwestę prawie uniemożliwiły pandemiczne obostrzenia, bo w ostatniej chwili rząd ogłosił, że uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny cmentarze będą zamknięte. W efekcie kwesta odbyła się wtedy w weekend poprzedzający 1 listopada i w ostatni dzień października. Tym razem ma być więc normalnie.

- Na przestrzeni lat Kwesta Listopadowa wpisała się w ten czas. Odwiedzający groby bliskich nie przechodzą obojętnie obok kwestujących wolontariuszy. To ogromnie ważne, ponieważ wspominając swoich bliskich zmarłych, włączają się w pomoc tym, którzy są blisko kresu życia i potrzebują naszej troski - mówi Renata Połomska, koordynator hospicyjnych Pól Nadziei, odpowiedzialna także za Kwestę Listopadową. - Mamy ogromną nadzieję, że XXX Kwesta Listopadowa przyniesie wsparcie finansowe, którego Hospicjum św. Łazarza potrzebuje, by móc kontynuować swoją 40-letnią misję opieki nad ciężko chorymi pacjentami. Cieszę się, że już widać, iż darczyńcy są dla nas bardzo życzliwi - dodaje.

To ważne, bo przed pandemią zbiórka prowadzona na cmentarzach przynosiła ok. 200 tys. zł, jednak na roczne utrzymanie placówki, w której na oddziale stacjonarnym jest 40 miejsc, a opieką domową objętych jest kolejnych 70 pacjentów, potrzeba ok. 11 mln zł.

W Kwestę Listopadową można się także włączyć, nie wychodząc z domu, poprzez wirtualną puszkę na www.hospicjum.krakow.pl/wirtualna-puszka. Można też wpłacić datek na konto hospicjum (z dopiskiem: "Kwesta Listopadowa").

Dziś, 30 października, kwesty odbywają się na cmentarzach na Rakowicach, w Podgórzu, na Batowicach i w Grębałowie. W niedzielę 31 października wolontariuszy spotkamy na Rakowicach, Batowicach, w Grębałowie, Podgórzu, Mydlnikach, Prokocimiu, Małej Górze i Mogile. 1 listopada kwesta odbędzie się na Batowicach, Woli Duchackiej, Salwatorze, w Grębałowie, Bronowicach, Mydlnikach, Prokocimiu, Małej Górze, Tyńcu, Borku Fałęckim, Piaskach Wielkich i Mogile. W Dzień Zaduszny hospicyjne puszki spotkamy zaś tylko w dwóch miejscach - na Salwatorze i Rakowicach.