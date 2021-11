Patrioci oddawali krew  

W tym roku już po raz drugi można było udowodnić swój patriotyzm w tej formie. Oddając krew nie na polu bitwy, a dla ratowania życia ludzi poszkodowanych w wypadkach, wymagających przetaczania krwi w różnych chorobach, ciężkich sytuacjach. Na zewnętrznym dziedzińcu zamku wawelskiego stanął 10 listopada autobus mieszczący mobilną stację krwiodawstwa. Już od 9.00 rano zgłaszali się chętni, a to dopiero początek wydarzenia.

- Oddanie krwi to bardzo piękny gest okazania bezinteresownej pomocy osobie, której nie znamy, która jest poważnie chora i z nadzieją oczekuje, że znajdzie się ktoś zdolny do podzielenia się bezcennym lekiem, jakim jest krew, lekiem, którego pomimo ogromnego postępu, jaki dzieje się wokół nas, nie można niczym zastąpić. Oddanie krwi to wyraz odpowiedzialności i poczucia wspólnoty narodowej - powiedziała Beata Mazurek, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.