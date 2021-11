Rozdajemy wejściówki na krakowskie spektakle Teatru Baniek Mydlanych  

W planie są dwa spektakle - o godz. 12 i o godz. 14. Oba zabiorą widzów - zarówno tych najmłodszych, jak i dorosłych - do świata dzieciństwa, a dokładnie do magicznej krainy Bańkolandii, gdzie w laboratorium znanego wynalazcy Bąbelka trwają prace nad tajemniczą recepturą Mydlanej Bańki Szczęścia...

I choć to już 387. nieudana próba odkrycia sekretu szczęścia, Bąbelek nie rozpacza, bo dobrze wie, że pomogą mu przyjaciele: Mydlaneczka (prymuska mydlanej edukacji), Wróżka Czarodziejówna, czyli mądra nauczycielka, Profesor Bulbulas - osobliwy naukowiec oraz widzowie Bańkolandii, którzy muszą być gotowi na wszystko. Podczas tej mydlanej, baśniowej przygody widzowie będą bowiem rozwiązywać bańkowe zagadki, wspierać Mydlaneczkę i Bąbelka oklaskami, walczyć ze złośliwym Bulbulasem i wspólnymi siłami zmieniać stworzone przez niego dziwadła w kolorowe bańki radości.

Spektakl, czyli interaktywny show, trwa godzinę. Ze względu na międzynarodowy charakter widowiska piosenki i dialogi bohaterów w języku polskim odtwarzane są z playbacku.

Szczegółowe informacje na temat Teatru Baniek Mydlanych można znaleźć na www.pankoncert.pl/teatr-baniek-mydlanych. Jeśli wśród naszych Czytelników są rodzice albo dziadkowie, którzy chcieliby zrobić swoim dzieciom lub wnukom mikołajkowy prezent, mamy dla nich dobrą wiadomość: organizatorzy przygotowali dwie podwójne wejściówki na spektakle. By je dostać, wystarczy 22 listopada napisać do nas pod adres: krakow@gosc.pl, podając swoje imię i nazwisko. Trzeba też - w kilku zdaniach - napisać nam, co może zobaczyć dziecko, wpatrując się w ogromną, wielobarwną bańkę mydlaną. Nagrodzimy autorów najciekawszych wypowiedzi.

