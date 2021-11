Potrwają one od 20 do 21 listopada. Od 23 listopada startują z kolei katechezy dla młodzieży i dorosłych.

Dni Ewangelizacji są owocem wielu rozmów, jakie organizatorzy wydarzenia odbyli z mieszkańcami z parafii, prowadząc różne działające tu grupy. Wnioski są smutne. W tych ludziach jest bowiem dużo cierpienia, poczucia bezsensu życia w lęku i niezrozumienia tego, co dzieje się wokoło. Warto więc przypomnieć im o Dobrej Nowinie i... po prostu ich przytulić.

W najbliższą sobotę 20 listopada o godz. 19 (czyli tuż po wieczornej Mszy św.) w górnym kościele odbędzie się spotkanie z br. Marcinem Świądrem, kapucynem, jednym z najbardziej rozpoznawalnych współcześnie ikonopisarzy w Polsce, autorem niemal 700 ikon i obrazów. Brat Marcin projektuje też przestrzeń sakralną i prowadzi warsztaty pisania ikon. Ma już swoich uczniów, tworzących obecnie samodzielnie.

- Nie ma takiej nocy, w której zostajesz zupełnie sam. Nawet wtedy, gdy wszystkie twoje zmysły krzyczą, że Boga nie ma. Gdy niezawinione cierpienie kruszy ostatnie resztki nadziei, to moment, w którym możesz przekonać się, że dla Boga noc jest jak światło, w którym twoje życie może stać się świętem. Przyjdź po klucz do nowego mieszkania - mówi br. Świąder, który niedawno pożegnał swoją mamę i napisał nową ikonę - krzyż, do której przygotował katechezę o sensie cierpienia.

W niedzielę 21 listopada o godz. 11.30 (po Mszy św. dla dzieci) odbędą się natomiast rodzinne warsztaty stolarskie, które poprowadzą Ola i Piotr Wołkowscy (Ola jest znana na Instagramie jako Kurza Mama, jest też autorką bloga jaklubimy.pl). Ola i Piotr, rodzice wielodzietni, podpowiedzą, jak przeżyć z 6 pociech i jak znaleźć czas na randkę z Bogiem. Rodziny chcące wziąć udział w warsztatach powinny zgłaszać się, pisząc pod adres: ewa.plechawska@gmail.com lub dzwoniąc pod numer: 601 206 116.

Tego samego dnia od godz. 14 do 16 w dolnym kościele potrwa spotkanie autorskie z Julianną i Jakubem Wołkami, rodzicami 7 dzieci, które zwieńczy koncert w wykonaniu Kuby - kompozytora, śpiewaka i multiinstrumentalisty. Julka jest natomiast pisarką, autorką książki "Cud Bożego Narodzenia".

Dzień zakończy się o godz. 20, tuż po zakończeniu wieczornej Mszy św. Na placu przed kościołem zaplanowano pokaz cyrkowy, spektakl światła przy muzyce i świadectwo połykacza ognia Piotra Krawczyka.

Dni Ewangelizacji są wstępem do katechez dla młodzieży i dorosłych, które będą głoszone od 23 listopada w każdy wtorek i czwartek (do końca stycznia) o godz. 19.