Nowy Targ - Lwów. Kościół budowany, kościół spalony  

Ks. Piotr Worwa z Nowego Targu jest budowniczym kościoła we Lwowie, w którym niedawno doszło do pożaru. Zawalił się dach świątyni. Potrzebna jest pomoc.

Jak mówi ks. Piotr Worwa, cały czas trwa liczenie strat po pożarze, który wybuchł 3 grudnia przed godz. 14, podczas prac prowadzonych w kościele. Ogień pojawił się w bocznej nawie, gdzie były składowane różne szafy oraz materiały budowlane. Mimo prób samodzielnego gaszenia pożaru przez pracowników ,ogień niestety bardzo szybko się rozprzestrzeniał i konieczne było wezwanie straży pożarnej.

- W wyniku pożaru zawalił się dach i spadł do środka. Część duszpasterska (salki katechetyczne, mieszkanie) nie została uszkodzona, ale cały dolny kościół, gdzie sprawowane były Msze św., został zalany wodą. Cały czas badany jest jeszcze stan dzwonnicy - relacjonuje proboszcz lwowskiej parafii. - Okoliczności pożaru nadal badają specjaliści. Ale przede wszystkim dziękujemy Bogu, że ludzie nie zostali dotknięci przez ogień i nikt z pracowników ani strażaków nie ucierpiał. Jest to trudne wydarzenie dla mnie osobiście i całej wspólnoty parafialnej oraz pracowników, którzy włożyli wiele serca, by wnętrze kościoła było piękne - zaznacza ks. Piotr.

W tym roku udało się wykończyć od wewnątrz dach kościoła, pomalowane zostały ściany i trwały prace związane z ociepleniem i wylaniem podłogi. Parafianie cieszyli się patrząc, jak pięknieje ich kościół. - Przez cały przebieg budowy wspierało nas bardzo wielu ludzi dobrej woli, naszych dobroczyńców. To dzięki temu wsparciu mogliśmy myśleć, i taką mieliśmy nadzieję, że Pasterkę będziemy mogli już przeżyć w centralnej części kościoła, a na październik przyszłego roku została zaplanowana konsekracja. Stało się inaczej - nie kryje łez ks. Piotr.

Każdy, kto chciałby wspomóc odbudowę polskiego kościoła we Lwowie, może dokonać wpłaty na konto prowadzone w ramach Pallotyńskiego Dzieła Pomocy dla Katolików na Wschodzie. Numer konta do wpłat można znaleźć TUTAJ.

Więcej o sytuacji lwowskiej parafii, w której duszpasterzuje ks. Piotr Worwa, będzie można przeczytać w numerze 50. "Gościa Krakowskiego" (na 19 grudnia).