Ludźmierz. Konne pielgrzymowanie do Królowej Podhala  

Pielgrzymka miłośników koni odbywa się do Ludźmierza od kilku lat. Pierwszym punktem był przejazd konnych jeźdźców i zaprzęgów, a także błogosławieństwo ks. kustosza Jerzego Filka.

Mszę św. dla środowisk jeździeckich odprawił ks. dr Adam Niwiński, diecezjalny duszpasterz miłośników koni. Wśród nich są i kapłani naszej archidiecezji. Koncelebransami byli o. Jacek Lasoń z zakopiańskiej Olczy, ks. prałat Władysław Zarębczan i kustosz ks. Jerzy Filek. Duchowny pozdrowił serdecznie wszystkich zgromadzonych.

Ks. Niwiński wspominał Drogę Miłosierdzia, którą 5 lat temu od marca do lipca przejechali europejscy jeźdźcy. Miała ona formę sztafety. Polscy jeźdźcy wyruszyli z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie i dojechali do granicy ze Słowacją. Dalej nasi sąsiedzi dojechali do Austrii, następnie Słoweńcy przybyli do Włoch.

Podczas Eucharystii członkowie Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka w procesji z darami przynieśli diamentową cegiełkę przeznaczoną na trwającą budowę nowego Centrum Pielgrzymkowego w Ludźmierzu.

Ks. Niwiński podziękował miłośnikom za dbanie o zwierzęta i polecił wszystkich św. Eligiuszowi, który jest patronem kowali, fiakrów, woźniców, dorożkarzy i weterynarzy.

Na zakończenie miłośnicy koni otrzymali z rąk kapłanów otrzymali ludźmierskie kalendarze na 2022 rok.