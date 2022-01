W ub. roku na Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki nadesłano blisko 1,5 tys. prac.

- One świadczą o tym, że uczniowie bardzo szeroko interpretują pro-life. Opowiadają w nich o miłości w rodzinie, w której rodzi się życie. Podejmują aktualne zagadnienia bioetyczne. Promują szlachetną ideę adopcji i rodzicielstwa zastępczego. Zauważają zagadnienie godności umierania. Tworzą prace bardzo wymowne i poruszające, ale także dopracowane pod względem merytorycznym i artystycznym - zapewnia Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. edukacji Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Zachęca też uczniów do twórczego myślenia i ujawniania talentów plastycznych, dziennikarskich, literackich oraz filmowych. - Co ważne, konkurs kształtuje także pozytywne postawy społeczne oraz budzi wrażliwość na drugiego człowieka, szczególnie tego potrzebującego naszej pomocy - przekonuje M. Guziak-Nowak.

Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych (klasy IV-VI i VII-VIII szkoły podstawowej oraz wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych) a także w trzech kategoriach artystycznych. Uczestnicy mogą przygotować pracę literacką, plastyczną lub multimedialną. - Najmłodsze dzieci rysują mamy w ciąży, swoje rodziny, czasem wielopokoleniowe i wielodzietne. Opisują adopcje i uwieczniają je na swoich rysunkach. Swoje dzieła tworzą pod opieką rodziców albo nauczycieli. To oni decydują, jakie ujęcie tematu zaproponować, jak na danym etapie rozwoju dzieci powiedzieć im o miłości i szacunku do życia - opowiada Magdalena Guziak-Nowak. - W czasie każdej edycji konkursu podkreślamy, że promujemy edukację pozytywną, afirmującą życie. Nie przyjmujemy prac drastycznych i szokujących. Zauważamy jednak, że uczniowie bacznie obserwują otaczającą ich rzeczywistość. Widzą, co się dzieje w przestrzeni publicznej, w życiu społecznym i nie pozostają na to obojętnymi - dodaje.

Termin nadsyłania zgłoszeń na upływa 31 stycznia 2022 r., a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 19 marca, podczas gali finałowej w Częstochowie (jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli). Szczegółowe informacje, w tym regulamin i elektroniczny arkusz zgłoszeniowy, można znaleźć na www.konkurs.pro-life.pl