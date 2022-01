Kraków. Poświęcono figurę Matki Bożej Królowej Pokoju.  

Stanęła w pobliżu nowohuckiego kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski zwanego "Arką Pana". Rzeźba dłuta prof. Czesława Dźwigaja powstała z inicjatywy proboszcza Jerzego Czerwienia i Stanisława Malary, działacza pierwszej „Solidarności”. Umieszczono przy niej także tablice upamiętniające bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę oraz kapłanów zamordowanych i prześladowanych w czasach panowania komunizmu w Polsce.

- W tym pomniku wyraża się synteza najnowszych dziejów naszej Ojczyzny. Dziejów pełnych boleści, trudu i cierpień, ale także pełnych nadziei na lepszą przyszłość, o ile tylko nie zatracimy nic z przesłania jakie zawdzięczamy błogosławionemu Prymasowi Tysiąclecia oraz bł. ks. Jerzemu i tym ogromnym rzeszom ludzi „Solidarności”, którzy nie bali się cierpieć, narażać, walczyć, by Polska była Polską, a naród był wolny - mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. poprzedzającej odsłonięcie i poświęcenie figury.

- Wspominamy tamten czas z ogromnym bólem, bo to co się tu wydarzyło naznaczyło naszą historię okropnym, trudnym do zagojenia piętnem. Wspominamy tamten czas także z wdzięcznością wobec ogromnej rzeszy ludzi, którzy się nie poddawali, którzy walczyli i w swym sercu zachowywali to, co najcenniejsze: miłość do Boga, do drugiego człowieka i poczucie osobistej godności - wspomniał metropolita krakowski.